Manchester City'nin İspanyol Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester yahudi temsilciler konseyine tokat gibi cevap verdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Filistin’de yaşanan katliamı eleştirdiği için kendisine ‘Sen bir futbol menajerisin, futbola odaklan’ diyen Manchester yahudi temsilciler konseyine cevap verdi.

"BEN TARAFSIZ DEĞİLİM, BEN FİLİSTİNLİYİM"

İspanyol teknik adam, “Sadece bir teknik direktör olduğum için neden hissettiklerimi ifade etmeyeyim ki? Dünya bunu istiyor değil mi? ‘Sessiz ol, hiçbir şey söyleme’... Ben tarafsız değilim, ben Filistinliyim” sözlerini kullandı.

