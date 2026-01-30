İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne yönelik tepkiler devam ediyor. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barselona’da düzenlenen 'Act x Palestine' yardım etkinliğinde sahneye çıkarak, Filistin'e destek verdi. Siyah beyaz kefiye takan Dünyaca ünlü İspanyol teknik adam, dünya liderlerini sert bir dille eleştirdi ve Gazze’de yaşananlar için "insanlığın bittiği yer" ifadesini kullandı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Barselona'da Filistin için düzenlenen yardım kampanyasına katılan İspanyol çalıştırıcının yaptığı anlamlı konuşma gündem oldu.

30 sanatçıyla birlikte Palau Sant Jordi'de düzenlenen 'Act x Palestine' yardım etkinliğinde siyah beyaz kefiye ile sahneye çıkan Guardiola, Filistin'de ebeveynlerini kaybeden çocukların yaşadığı dram üzerinden uluslararası topluma mesaj verdi.

"ONLARI TERK ETTİK"

Enkaz altında kalan bir çocuğun görüntüsünden etkilendiğini belirten Guardiola, Filistin'deki insanlık dramına sessiz kalanlara yönelik sert eleştiriler yaptı.

Guardiola, Filistin için yaptığı konuşmada, "İyi akşamlar! Selamünaleyküm! Son 2 yıldır sosyal medyada ve televizyonda gördüğüm, kendini filme alan ve annesinin nerede olduğunu soran bir çocuk gördüğümde -annesi enkaz altında gömülü olduğu halde o bunu henüz bilmiyor- hep şunu düşünüyorum; Acaba o ne düşünüyor? Onları yalnız bıraktığımızı, terk ettiğimizi, ihmal ettiğimizi hissediyorum. Her zaman onun "Neredesiniz? Gelin ve bize yardım edin" dediğini hayal ediyorum. Şimdiye kadar bunu yapmadık. Belki de iktidardakiler korkak oldukları için çünkü temelde masum gençleri masum insanları öldürmeye gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİZ BUNA DİRENMELİYİZ"

Tüm dünyanın Filistin'in yanında olmaya davet eden İspanyol çalıştırıcı, "Korkaklar böyle yapar. Çünkü onlar evlerinde, soğukta ısıtma, sıcakta klima ile yaşıyorlar. Bir adım öne çıkmalıyız. Sadece orada olmak bile çok şey ifade ediyor, çok ama çok şey. Bombaların yol açtığı ve yol açmak istediği şey sessizlik ve bizim başka yöne bakmamız. Tek hedefleri bu, bizim bir adım öne çıkmamamız. Ve biz buna direnmeliyiz. Başka yöne bakmamalıyız; dahil olmalı ve katılmalıyız. Dünyanın önünde durarak, doğal olarak zayıf olanların, bu durumda Filistin'in yanında olduğumuzu gösteriyoruz ama sadece Filistin'in değil, tüm davaların. Bu Filistin için bir bildiri ve insanlık için bir bildiri" şeklinde konuştu.

