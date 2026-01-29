Kaydet

İstanbul Hasdal - Kemerburgaz yolu İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halinde olan bir cezaevi nakil aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin devrilen araçtaki kişilere müdahalesi ve güvenlik önlemleri sürerken, kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapandı. Bölgede oluşan yoğunluğun giderilmesi ve aracın yoldan kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

