Katlanabilir telefonların ardından sektörün yeni trendi olması beklenen "kaydırılabilir" ekran teknolojisinde Vivo, yön değiştiriyor. Patent sızıntılarına göre yeni cihaz, yana doğru değil, yukarıya doğru uzayarak ekran boyutunu dikeyde büyütüyor.

Akıllı telefon pazarında inovasyon yarışı, ekran teknolojileri üzerinden hız kesmeden devam ediyor. Vivo'nun sızdırılan son patent görselleri, şirketin ekranı dikey olarak uzayan bir cihaz hazırlığında olduğunu gösteriyor. Mevcut katlanabilir cihazların aksine, bu modelde ekranın bir kısmı gövde içine sarılı halde bulunuyor ve ihtiyaç anında yukarı doğru kayarak telefonun boyunu uzatıyor.

Bu tasarımın en büyük avantajı, kullanıcıya farklı kullanım senaryolarında esneklik sunması. Cihaz standart moddayken cepte taşınması kolay, kompakt bir yapı sergilerken, ekran uzatıldığında sosyal medya akışlarını takip etmek, uzun makaleler okumak veya sinematik içerikleri izlemek için devasa bir panel haline dönüşüyor. Daha uzun bir en-boy oranı sunması beklenen bu yapı, çoklu pencere kullanımını da çok daha verimli hale getirecek.

Sızıntılarda dikkat çeken bir diğer detay ise motorlu mekanizma. Ekranın yukarı doğru çıkışı, manuel bir hareket yerine hassas bir motor yardımıyla gerçekleşiyor. Bu durum, cihazın dayanıklılığı ve toz girmesine karşı koruması konusunda soru işaretleri oluştursa da Vivo’nun bu mekanizmayı daha önceki "pop-up" kamera deneyimlerinden yola çıkarak optimize ettiği belirtiliyor.

Henüz resmi bir lansman tarihi veya teknik özellik listesi paylaşılmamış olsa da, Vivo'nun bu hamlesiyle Samsung ve Oppo gibi rakiplerine karşı "farklılaşma" stratejisini bir adım öteye taşıdığı net bir şekilde görülüyor. Eğer bu sızıntı gerçeğe dönüşürse, akıllı telefonların sadece genişlemediği, aynı zamanda "uzadığı" yeni bir döneme tanıklık edebiliriz.

