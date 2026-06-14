2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında protokol tribününde görülmeyen Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un tercihi ülke gündemine oturdu

2026 Dünya Kupası’nın Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış maçında gözler Estadio Azteca’daki protokol tribününde Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’u aradı.

Ülke liderinin protokol tribünündeki boş koltuğunun nedeni ise kısa süre sonra anlaşıldı.

"BU PARAYI KİM ÖDEYEBİLİR"

Dünya Kupası açılışının ardından sabah düzenlediği geleneksel basın toplantısında kameraların karşısına geçen Claudia Sheinbaum, stadyumda neden yer almadığına dair sorulara açıklık getirdi.

Halktan kopuk bilet fiyatlarını protesto etmek amacıyla stadyuma gitmediğini açıklayan Sheinbaum, kendisine ayrılan VIP bileti Veracruzlu Nahua yerlisi gence hediye ettiğini duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı, Estadio Azteca'da bazı biletlerin 120 bin pesoya (yaklaşık 3 bin dolar) kadar çıktığını belirterek, yüksek rakamın ortalama bir Meksikalının aylık gelirine denk dikkat geldiğini itiraf etti. "Bu parayı kim ödeyebilir?" diye soran Sheinbaum, halkın büyük bölümünün erişemediği bir organizasyonda protokol tribününde yer almak yerine, kendisine tahsis edilen 001 numaralı bileti futbola tutkuyla bağlı ancak maddi imkanları sınırlı bir genç sporcuya vermeyi tercih ettiğini söyledi.

PROTOKOL TRİBÜNÜNDE BİR ŞAMPİYON

Meksika Cumhurbaşkanı'nın koltuğuna oturarak tarihi açılış maçını VIP bölümünden izleme şansı yakalayan şanslı isim, Veracruz eyaletinden gelen Nahua yerlisi sporcu Yolett Cervantes Cuaquehua oldu.

Hükümetin sporda kadınları güçlendirmek adına başlattığı ve 1000'den fazla finalistin yarıştığı ulusal turnuvayı kazanan Yolett, geleneksel kıyafetleriyle v top sektirdiği viral videosuyla tüm ülkenin sevgisini kazandı. Sekiz yaşındayken kazandığı bir şiir yarışması ödülüyle gittiği İspanya'da futbol aşkıyla tanışan ve babasının antrenörlüğünde günde binlerce kez top sektirebilecek seviyeye gelen genç yetenek, Estadio Azteca'da Meksika halkının gerçek bir temsilcisi olarak yer aldı.

"KADINLAR İÇİN KAPANAN KAPILAR AÇILIYOR"

Sheinbaum, mart ayından bu yana üzerinde durduğu bu projeyle aslında küresel spor endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliğine ve elitizme de dikkat çekmek istediklerini belirtti. Uzun yıllar boyunca kadınların futbolda hakem, yorumcu, sunucu ya da sporcu olarak var olmasının önüne engeller çıkarıldığını hatırlatan Meksika lideri, bu kapıları kadınlara ve haklarına sonuna kadar açmakta kararlı olduklarını ifade etti.

DEVLET BAŞKANI HALKLA BİRLİKTE MAHALLEDE

Dünya Kupası heyecanını stadyumun steril havası yerine sokakta deneyimlemeyi seçen Claudia Sheinbaum, perşembe günü gerçekleştirilen açılış mücadelesini Meksiko belediye yönetiminin kentin farklı noktalarına kurduğu 18 mahalle izleme merkezinden birinde takip etti. Yüzlerce coşkulu taraftarla yan yana, dev ekran karşısında maçı izleyen ve Meksika’nın Güney Afrika karşısındaki gürültülü zaferini sokaklarda kutlayan Sheinbaum, halkla birlikte ücretsiz olarak bu coşkuya ortak olmanın bir devlet başkanı için en büyük gurur olduğunu sözlerine ekledi.

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