Milyarlarca kişinin takip edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına saatler kala Meksika'da protesto krizi patlak verdi. Binlerce öğretmenin Azteca Stadyumu'na yürüyüşe geçmesi üzerine güvenlik önlemleri artırılırken, hükümet açılış organizasyonunun planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında gerçekleştirilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın perdesini açmaya hazırlanan Meksika’da, turnuvaya saatler kala büyük bir kaos yaşanıyor.

Futbolseverlerin dünyanın dört bir yanından ülkeye akın ettiği kritik süreçte başkent Meksiko, binlerce öğretmenin katıldığı şiddetli ve kaotik protesto dalgasıyla çalkalanıyor.

Turnuvanın açılış müsabakasına ev sahipliği yapacak olan tarihi Azteca Stadyumu’na çıkan ana caddeler, göstericiler tarafından saatlerce trafiğe kapatıldı.

Dünya Kupası öncesi Meksika karıştı! Protestocular stadyuma yöneldi

POLİS BARİKATLARI VE BETON BARİYERLERLE STADYUM KUŞATILDI

CNTE öğretmenler sendikasından ayrılan radikal bir grubun öncülük ettiği eylemlerde binlerce protestocu, perşembe günü Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış maçının yapılacağı Azteca Stadyumu’na doğru yürüyüşe geçti. Meksiko emniyeti, stadyum çevresine binlerce polis sevk ederek yolları beton bariyerlerle tamamen kapattı.

Yaklaşık üç saat boyunca barikatların önünde slogan atan ve caddeyi felç eden eylemciler, emniyet güçlerinin yoğun önlemleri sonucunda stadyuma ulaşamadan dağıldı.

Meksiko Şehri Güvenlik Şefi Pablo Vazquez, ana arteri saatlerce kilitleyen gösterilerin gerginliğe rağmen barışçıl bir şekilde sona erdiğini iddia etti.

Dünya Kupası öncesi Meksika karıştı! Protestocular stadyuma yöneldi

DEVLET BAŞKANI SHEİNBAUM: PROVOKASYON YAPIYORLAR

Dünya kupası taraftar bölgesi (fan zone) olarak tasarlanan Zocalo Meydanı yakınlarında kamp kuran öğretmenlerin eylemlerine dair konuşan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, şu ifadeleri kullandı:

"Sanki 'Meksika'daki durumun ne kadar kötü olduğuna bakın' demek istercesine hareket ediyorlar. Dünya kamuoyuna ülkede kitlesel bir sosyal kargaşa varmış imajı dikte etmeye çalışıyorlar ancak bu kesinlikle doğru değil."

Açılış maçının güvenliği ve organizasyonuna dair hiçbir aksama yaşanmayacağının "garanti" olduğunu belirten Sheinbaum, buna karşın göstericileri tamamen bastırmak için sert bir askeri veya polisiye güç kullanmayı ise bir kez daha reddetti.

Hükümetin kaba kuvvet yerine diyalog kurmayı seçtiğini ancak şu ana kadar öğretmenlerle yürütülen müzakerelerden hiçbir sonuç alınamadığını sözlerine ekledi. Eylemcilerin liderlerinden Austreberto Flores ise "Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" diyerek hükümete meydan okudu.

Dünya Kupası öncesi Meksika karıştı! Protestocular stadyuma yöneldi

TALEPLER AĞIR: GÖSTERİLERE "KAYIP YAKINLARI" DA KATILACAK

CNTE sendikası üyesi öğretmenler, maaşlarında ciddi bir artış yapılması ve hükümetin bütçesel gerekçelerle uygulanamaz bulduğu mevcut emeklilik yasasının tamamen geri çekilmesi talebiyle bir haftadır genel grev yürütüyor. 1 Haziran'da taraftar alanına girmeye çalışan eylemcilerin polis tarafından plastik mermi ve gaz bombasıyla dağıtılmasının ardından gerilim tırmanmıştı.

Gelen son bilgilere göre öğretmenler, perşembe günkü resmi açılış törenleri esnasında çok daha büyük bir eylem dalgası planlıyor. Bu gösterilere, ülkede güvenlik güçleri veya uyuşturucu kartelleri (suç çeteleri) tarafından öldürüldüğü ya da kaçırıldığı iddia edilen "kayıp" kişilerin ailelerinin de kitlesel olarak katılacağı duyuruldu.

TURNUVADA ZAMANLA YARIŞ

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 104 maça sahne olacak 2026 Dünya Kupası, lojistik açıdan spor tarihinin en karmaşık turnuvası olarak kabul ediliyor.

Dünya çapında milyarlarca insanın ekran başına kilitleneceği açılış töreninde Shakira, Burna Boy ve J Balvin gibi dünya starları sahne alacak. Hemen ardından ise 83 bin kapasiteli tarihi stadyumda Meksika-Güney Afrika müsabakasıyla perde açılacak. Ancak Meksika hükümeti, bir yandan sokaklardaki kitlesel grevleri kontrol altına almaya çalışırken, diğer yandan metro istasyonları ve ana havalimanındaki son dakika yenileme çalışmalarını yetiştirebilmek için hala zamana karşı yarışıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası