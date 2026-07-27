İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesi beklenen Andrea Pirlo, adaylıktan çıkarıldığını açıkladı. Pirlo'nun Rus bahis şirketi Fonbet ile yaptığı sponsorluk anlaşması, İtalya'da siyasi tartışmalara yol açarken, görevlendirilmeme kararında bu krizin etkili olduğu öne sürüldü.

İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olması beklenen Andrea Pirlo, göreve getirilmeyeceğini açıkladı. İtalyan futbolunun efsane isimlerinden biri olan Pirlo'nun adaylıktan çıkmasının ardından gözler, Rus bahis şirketi ile yaptığı sponsorluk anlaşmasına çevrildi. İtalya'da siyaset dünyasında büyük tartışma yaratan anlaşmanın, federasyonun kararında etkili olduğu öne sürüldü.

Andrea Pirlo

PİRLO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Andrea Pirlo, pazartesi günü Instagram hesabından yaptığı açıklamayla İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü ihtimalinin sona erdiğini duyurdu.

Pirlo paylaşımında, "Dün gece artık İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için aday olmadığımı öğrendim" ifadelerini kullanırken, son günlerde hakkında yürütülen tartışmaları üzüntüyle takip ettiğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca görev yaptığı tüm ülkelerde yürürlükteki yasalara uygun hareket ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerim boyunca önce futbolcu, şimdi de teknik direktör olarak çalıştığım ülkelerin yasalarına ve imzaladığım sözleşmelere tamamen uygun şekilde görev yaptım."

Bahis sponsorluğu Andrea Pirloyu İtalya Milli Takımından etti

BAHİS ŞİRKETİ ANLAŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

Pirlo'nun Rus bahis şirketinin marka elçisi olması, İtalya'da siyasi çevrelerin sert eleştirilerine neden oldu. Bazı siyasetçiler, milli takım teknik direktörünün Rusya-Ukrayna savaşı konusunda İtalya'nın resmi tutumuyla çelişebilecek ticari ilişkiler içinde bulunmaması gerektiğini savundu.

Pirlo ise daha önce yaptığı açıklamada, iş birliğinin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiğini ve tamamen ticari ile sportif amaç taşıdığını belirtmişti.

Deneyimli teknik adam, "Bu iş birliğine siyasi bir anlam yüklemek, bana hiçbir zaman ifade etmediğim ve bana ait olmayan görüşleri atfetmek anlamına gelir" sözleriyle eleştirilere cevap vermişti.

Bahis sponsorluğu Andrea Pirloyu İtalya Milli Takımından etti

SİYASET DÜNYASINDAN SERT ELEŞTİRİLER

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Pina Picierno, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İtalyan futbolunun etik ve yönetsel anlamda değişime ihtiyaç duyduğunu belirterek, Pirlo tercihinin bunun tam tersini temsil ettiğini savundu.

Senato Başkanı Ignazio La Russa da olası görevlendirmeye karşı çıktığını ifade ederek, Pirlo'nun büyük bir futbolcu olduğunu ancak teknik direktörlük için doğru tercih olmayacağını söyledi.

Azione Partisi lideri Carlo Calenda ise eleştirisini daha da ileri taşıyarak, "2022'den sonra Rusya'nın propagandasını yapan ya da yapmış olan hiç kimse ulusal bir görev üstlenmemelidir." ifadelerini kullandı.

Bahis sponsorluğu Andrea Pirloyu İtalya Milli Takımından etti

FIGC'DE ARAYIŞ SÜRÜYOR

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Gennaro Gattuso'nun görevinden ayrılmasının ardından milli takımın başına geçecek isim için arayışını sürdürüyor.

Federasyonun ilk hedefleri arasında Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti'nin bulunduğu ancak iki deneyimli teknik adamın da ikna edilememesi üzerine rotanın Andrea Pirlo'ya çevrildiği belirtilmişti.

Pirlo'nun mevcut kulübü Dubai United'dan ayrılmaya hazır olduğu ifade edilirken, yaşanan tartışmaların ardından milli takım ihtimali resmen sona ermiş oldu.

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