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Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir vatandaşın sokak hayvanları için ağaca astığı kedi mamalarını ve horoz yemlerini bisikletiyle gelip çalan kimliği belirsiz şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. Yaklaşık bir yıldır her hafta düzenli olarak hırsızlık yaptığını ve çaldığı mamaları sattığını iddia eden Adnan Acar, "Çalıyorsan git büyük bir şey çal, bu kadar mı küçüldün" diyerek yaşanan duruma isyan etti.

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