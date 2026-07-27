Voleybol Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda büyük bir coşkuyla döndü. Havalimanında sevgi gösterileriyle karşılanan Filenin Sultanları, "Hedefler bitmedi" mesajıyla Avrupa Şampiyonası öncesi yeni zaferlerin sinyalini verdi.

Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak bir kez daha Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda büyük bir coşkuyla döndü. Filenin Sultanları'nı havalimanında yüzlerce vatandaş karşılarken, milli takım oyuncuları ve teknik heyet gördükleri ilgiden dolayı büyük mutluluk yaşadı.

Şampiyon kafile için düzenlenen karşılama töreninde milli voleybolcular, başantrenör Daniele Santarelli, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Evinde! Filenin Sultanlarına Coşkulu Karşılama

GİZEM ÖRGE: "HER EMEĞE DEĞDİ"

Milli takımın tecrübeli isimlerinden Gizem Örge, havalimanındaki yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, emek bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra ilk heyecanı gördükten sonra sosyal medyada, televizyonda olsun ülkemizin bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, bizimle aynı gözyaşını görmek gerçekten her emeğe değer. Çok teşekkür ediyoruz. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine."

Şampiyonlar Evinde! Filenin Sultanlarına Coşkulu Karşılama

SANTARELLİ: "DAHA FAZLA KUPA KAZANACAĞIZ"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise elde edilen başarının ardından yeni hedeflere odaklandıklarını vurguladı.

İtalyan çalıştırıcı, takımın turnuva boyunca her geçen gün daha iyi performans sergilediğini belirterek şu sözleri kullandı:

"Herkese merhabalar, burada olmaktan dolayı, böyle karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Harika bir turnuva geçirdik. Gün be gün çok daha iyi oynayıp kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız."

Şampiyonlar Evinde! Filenin Sultanlarına Coşkulu Karşılama

ÜSTÜNDAĞ: "BU BAŞARI TÜM TÜRKİYE'NİN"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da şampiyonluğun yalnızca milli takımın değil, tüm ülkenin başarısı olduğunu ifade etti.

Üstündağ, "Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı, bu ülkenin başarısıdır. Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize." dedi.

Şampiyonlar Evinde! Filenin Sultanlarına Coşkulu Karşılama

BAK: "MİLLETİMİZE BÜYÜK GURUR YAŞATTILAR"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Filenin Sultanları'nın elde ettiği başarının tüm Türkiye'yi sevince boğduğunu söyledi.

Bakan Bak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize şampiyon olarak dönmek muhteşem. Filenin Sultanları'nı bir alkışlayın, bizlere büyük gurur yaşattılar. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var, hepsine yürekten alkışlar. Milletimize büyük gurur yaşattılar. Hedefler devam ediyor hocamızın söylediği gibi. Türk sporunda büyük yatırımlar var, tesisler var. Türk sporu başarıdan başarıya koşuyor. Hep birlikte Filenin Sultanları'na teşekkür ediyoruz. Yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Onlar büyük bir alkışı, sevgiyi hak ediyorlar. Kocaman alkışlar, sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz."

Şampiyonlar Evinde! Filenin Sultanlarına Coşkulu Karşılama

AVRUPA ŞAMPİYONASI MESAJI

Konuşmasının sonunda yeniden söz alan Gizem Örge, yeni hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek taraftarlara mesaj verdi.

Milli voleybolcu, "Emeği geçene herkesi kutluyorum. Yaptığımız iş çok büyüktü ama yapacak büyük işlerimiz var. Kısa bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Voleybol Milletler Ligi kupasını Türkiye'ye getiren Filenin Sultanları, kısa bir dinlenme sürecinin ardından gözünü Ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na çevirecek. Milli takım, yeni organizasyonda da şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek.

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