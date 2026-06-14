Hamas, Gazze'de ateşkes ve yeniden imar sürecini içeren yol haritasına ilişkin Filistinli grupların ortak cevabının arabuluculara iletildiğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Kahire'de gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Filistinli grupların ortak bir tutum üzerinde uzlaştığı ve bu çerçevede hazırlanan cevabın arabuluculara sunulduğu aktarıldı.

Filistinli grupların planı "sorumlu ve olumlu" bir yaklaşımla değerlendirdiği, özellikle yol haritasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin maddeler üzerinde durduğu ifade edildi.

Hamas, Filistinli grupların ortak cevabında "Gazze'deki insani yardım mekanizmasının eksiksiz işletilmesi ve İsrail saldırılarının tamamen durdurulması da dahil olmak üzere ilk aşamadaki tüm yükümlülüklerin eksiksiz uygulanması gerektiği" vurgusunun yer aldığını ileri sürdü.

İKİNCİ AŞAMADA NELER OLACAK?

Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı yol haritasına göre, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilecek. Bu kapsamda İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, bölgenin yönetimini üstlenecek geçici bir idari komitenin göreve başlaması ve savaş nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Gazze'nin yeniden imar sürecinin başlatılması öngörülüyor.

Plan kapsamında insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve güvenlik düzenlemelerine ilişkin mekanizmaların oluşturulması da yer alıyor.

Kahire'deki görüşmelerde ayrıca Gazze'nin gelecekteki yönetim modeli, uluslararası aktörlerin rolü ve ateşkesin uygulanmasını denetleyecek yapılar da ele alınmıştı.

Filistinli gruplar, söz konusu sürecin uzun vadede bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik siyasi süreci desteklemesini hedefliyor.

Türkiye ve Mısır'ın planı kabul edildi! Netanyahu'yu zor günler bekliyor

Yol haritasının hayata geçirilmesi halinde, Netanyahu hükümetinin savaş sonrası Gazze için öngördüğü güvenlik ve yönetim planlarının önemli ölçüde zorlanabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle İsrail ordusunun tamamen çekilmesi ve Gazze yönetiminin Filistinli aktörlere bırakılmasını öngören yol haritası, Netanyahu'nun "güvenlik gerekçesiyle uzun süreli askeri varlık" tezini zora sokabilecek başlıklar arasında yer almış durumda.

MİT BAŞKANI KALIN, KAHİRE’DE GAZZE ATEŞKESİNİN İKİNCİ AŞAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELERE KATILMIŞTI

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kahire’de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri ile bir araya gelmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kahire'de görüşen taraflar ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla "yol haritası" niteliğinde bir taslak üzerinde çalıştı.

Görüşmelerde, ateşkesin ilk aşamasına ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması, insani yardım girişinin artırılması ve sahada sükunetin korunmasına yönelik adımlar ele alınmıştı.

Gazze’nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Gazze'de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmiş, ilk aşamada esir takası, insani yardım girişinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı.

Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin temaslara Kahire’de pazar günü başlamıştı.

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