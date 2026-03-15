Windows 11 kullanıcıları dikkat! Microsoft, sistemi felç eden yeni bir güncelleme hatasını doğruladı. Mart 2026 güvenlik yaması, özellikle Samsung cihazlarında C sürücüsüne erişimi tamamen engelliyor. Dosyalara ve uygulamalara ulaşılamayan bu kritik hata nedeniyle, uzmanlar resmi bir düzeltme gelene kadar otomatik güncellemelerin acilen kapatılmasını öneriyor.

Microsoft’un sistem güvenliğini artırmak amacıyla sunduğu son güncellemeler, beklenmedik bir krizle sonuçlandı. Windows 11'in en güncel sürümleri olan 24H2 ve 25H2 üzerinde görülen kritik hata, kullanıcıların işletim sisteminin yüklü olduğu ana sürücüye (C:) erişimini tamamen kesiyor. Hata sonrası kullanıcılar dosyalarına ulaşamazken; Outlook, Office uygulamaları, tarayıcılar ve temel sistem araçları dahi çalıştırılamıyor.

EN ÇOK SAMSUNG KULLANICILARI ETKİLENİYOR

Yapılan ilk incelemelere göre sorun evrensel olsa da, özellikle Samsung Galaxy Book 4 ve diğer Samsung tüketici cihazlarında yoğunlaşmış durumda. Brezilya, Portekiz, Güney Kore ve Hindistan'dan gelen yoğun raporlar üzerine Microsoft ve Samsung ortak bir soruşturma başlattı. İlk bulgular, sorunun Samsung'un kendi ekosisteminde yer alan "Samsung Share" uygulaması ile Windows'un yeni güvenlik protokollerinin çakışmasından kaynaklanabileceğini gösteriyor.

YALNIZCA YENİ SÜRÜMLER RİSK ALTINDA

Korkutucu tabloya rağmen sevindirici haber, bu hatanın tüm Windows kullanıcılarını kapsamaması. Windows 10 veya Windows 11'in daha eski sürümlerini kullananlar şimdilik güvende görünüyor. Ancak güncel sürüm kullanan ve güncellemeyi henüz yapmamış olan kullanıcıların, resmi bir düzeltme (hotfix) yayımlanana kadar otomatik güncellemeleri duraklatmaları tavsiye ediliyor.

GEÇİCİ ÇÖZÜM RİSKLİ Mİ?

Reddit gibi platformlarda bazı kullanıcılar, C sürücüsünün "Sahiplik" (Ownership) ayarlarını değiştirerek erişimi geri kazandıklarını iddia etse de uzmanlar bu konuda uyarıyor. Sistem dosyalarının sahiplik izinlerini değiştirmek, Windows'un yerleşik güvenlik kalkanlarını zayıflatabilir ve ileride daha büyük stabilite sorunlarına yol açabilir. Microsoft, etkilenen kullanıcıların resmi bir yama beklemesini öneriyor.

