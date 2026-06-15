Grupta iki maçımız daha var. Paraguay ve ABD’yi yenersek lider çıkabiliriz. Eski turnuvaların aksine ikili averaj önemli. Üçüncülük bile yetebilir. O yüzden kendimize gelelim...

Dile kolay tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’nda sahne aldık. Türk halkı olarak saatleri sabaha kurduk büyük bir heyecan içinde maça odaklandık. İyi de başladık. Kimi zaman tek kaleye döndük. Ancak bize göre daha tecrübeli olan ve 7. defa Dünya Kupası’na katılan Avustralya âdeta etten duvar ördü! Sağdan soldan ne yapsak olmadı, atanımız atan değil tutanımız tutan değildi. Çünkü kaleye gelen 4 isabetli şutun 2’si gol oldu. Ve iki golün de su molası sonrası gelmesi de dikkati çekti.

Lider bile çıkabiliriz! Enseyi karartmayalım önümüze bakalım

İHTİMAL HESAPLARI...

Maçın da favorisiydik grubun da. Ancak ilk maçta alınan şok sonuç bizi farklı hesaplara da yönlendirdi. Şimdi ne olacak? Tamam kaybettik ama enseyi karartmadan ihtimallere bir bakalım. İşin pozitif tarafından bakarsak gruptan lider çıkma şansımız bile var.

20 Haziran sabahı Paraguay’ı, 26 Haziran’da da ev sahibi ABD’yi yenersek grubu lider bitirebiliriz. Tabii burada ABD-Avustralya maçının sonucu çok değerli. Paraguay’ı yener ve ABD’ye yenilirsek en iyi üçüncülük klasmanından yola devam edebiliriz.

Lider bile çıkabiliriz! Enseyi karartmayalım önümüze bakalım

GENEL DEĞİL İKİLİ AVERAJ

Peki ya en kötü senaryo!.. İşte bu hiç aklımızın ucundan bile geçirmek istemediğimiz bir durum. Biz Paraguay’a kaybeder ve ABD de Avustralya’yı yenerse; maalesef son maçı oynamadan veda edeceğiz. Bilgi vermek gerekirse, FIFA’nın revize ettiği son kurallarda eski turnuvaların aksine bu turnuvada ikili averaj daha önemli. Öncelikli olarak iki takım arasındaki duruma bakılıyor ve ona göre sıralama oluşturuluyor. Sonrasında bakılan genel averaj ve toplam atılan gol de eşitse kartlar ve FIFA sıralaması değer kazanıyor.

‘ORTA’MIZ YOK!

Türkiye, Avustralya’ya göre yüzde 73’lük topa sahip olma oranını 722 pasla yayarken rakip ceza sahası çevresinde çok aksiyon gerçekleştirmesine rağmen gol bulamadı. Üçüncü bölgede 348 defa topla buluşup oyunu rakip yarı sahaya yıkan ay yıldızlı takımımız, rakip kaleye 8’i kornerden 30 orta, 30 şut gönderdi.

BEACH DUVAR ÖRDÜ

Avustralya kalecisi Patrick Beach, Türkiye’nin kaleyi bulan 8 şutunun tamamını kurtararak yüzde 100 başarı sağladı ve galibiyette önemli rol oynadı. Türkiye’nin yaptığı 22 açık alan ortasının 13 tanesi “iç kavisli” olarak kullanıldı ve bu ortaların hiçbiri hedefi bulamadı. Takımın en çok orta deneyen ismi Barış Alper Yılmaz 7’de sıfır çekti.

ARDA’NIN ÇABASI YETMEDİ

Avustralya karşısında en aktif oyuncumuz Arda Güler’di. Toplam 8 şut denemesiyle sahanın en çok şut çeken ismi olan Arda, 4 isabet sağladı. 74 pasın 70’ini isabetli kullanarak %95 gibi çok yüksek bir başarı oranı yakalayan yıldız oyuncu, rakip hatları yaran 22 başarılı pas (27 denemede %81 başarı) atarak millî takımın en üretken ismiydi. Arda, 14 doğrudan, 11 dolaylı olmak üzere toplam 25 baskı uyguladı.

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