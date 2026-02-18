Google, internet tarayıcısı Chrome için kritik bir güvenlik açığını gideren acil bir güncelleme yayımladı. Uzmanlar, saldırganlar tarafından aktif olarak kullanıldığı tespit edilen bu açığa karşı tüm kullanıcıların tarayıcılarını derhal güncellemeleri gerektiğini vurguluyor.

Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı Google Chrome’da tespit edilen ve CVE-2026-2441 koduyla takip edilen bu açık, 2026 yılının ilk aktif olarak suistimal edilen sıfır gün açığı olarak kayıtlara geçti.

Google'ın açıklamasına göre 11 Şubat tarihinde tespit edilen güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının rastgele kod yürütmesine imkan tanıyordu. Google, Chrome'un Windows ve Mac için 145.0.7632.75 veya 76, Linux için 144.0.7559.75 kodlu sürümlerine acilen yükseltme yapılması gerektiğini ifade etti.

CHROME NASIL GÜNCELLENİR?

Tarayıcınız genellikle güncellemeleri otomatik olarak yapar, ancak bu kritik güvenlik yaması için manuel kontrol yapmanız önerilir:

1-Sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın.

2-Yardım seçeneğinin üzerine gelin.

3-Google Chrome Hakkında'yı seçin.

4-Güncelleme otomatik olarak denetlenecek ve indirilecektir.

5-İşlemi tamamlamak için tarayıcıyı Yeniden Başlatın.

