Apple, iPhone deneyimini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanan iOS 26.4'ün ilk beta sürümünü geliştiricilerin kullanımına sundu. Yeni güncelleme, Apple Music'ten Podcasts uygulamasına, mesajlaşma güvenliğinden kişiselleştirme seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede yapay zeka odaklı yenilikler içeriyor.

Apple’ın bahar aylarında piyasaya sürülmesi beklenen iOS 26.4'ün ilk beta sürümü ortaya çıktı. Beta sürümü yalnızca geliştiricilere açık olarak sunulurken, birkaç hafta içinde herkese açılması bekleniyor.



Apple’ın Siri’yi geliştirmek için Google ile Gemini desteği anlaşması nedeniyle bu güncelleme için kullanıcıların beklentisi oldukça fazlaydı. Ancak Beta’da henüz bu konuda büyük bir gelişme görünmüyor.

iOS 26.4 Beta 1 yayınlandı: Gemini etkisi geldi mi?

APPLE MUSIC

Müzik tutkunlarını heyecanlandıran en büyük yenilik olan Playlist Playground, Apple Music içerisinde yapay zeka destekli bir çalma listesi oluşturma dönemi başlatıyor. Kullanıcılar artık sadece "sabah yürüyüşü için enerjik şarkılar" veya "70'lerin disko klasiklerini hatırla" gibi metin komutları yazarak saniyeler içinde özel listeler oluşturabiliyor.



Görsel tarafta ise albüm ve listeler için tam sayfa kapak tasarımları ve kütüphanenizdeki sanatçıların tur takvimlerini takip edebileceğiniz konser bildirimleri kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.



Podcasts uygulamasında ise video içerik devrimi yaşanıyor. Apple, HTTP Canlı Akış (HLS) teknolojisini entegre ederek internet bağlantısı dalgalansa bile kesintisiz ve yüksek kaliteli video podcast deneyimi vadediyor. Kullanıcılar artık video bölümlerini çevrimdışı izlemek üzere indirebiliyor ve sesli mod ile görüntülü mod arasında diledikleri gibi geçiş yapabiliyor.

ÇALINTI CİHAZ KORUMASI

Güvenlik tarafında, Mesajlar uygulamasındaki RCS desteği uçtan uca şifreleme ile daha güvenli hale getirilirken, "Çalınan Cihaz Koruması" özelliği artık tüm iPhone'larda varsayılan olarak açık geliyor.



Çalıntı Cihaz Koruması, Parolalar uygulaması, Bul uygulamasındaki Kayıp modu, Safari satın alımları ve daha fazlası gibi belirli iPhone özelliklerine erişmek için Face ID veya Touch ID aracılığıyla ek kimlik doğrulaması gerektirir . Bazı özellikler kimlik doğrulaması olmadan tamamen devre dışı bırakılırken, diğerlerinde saatlik güvenlik denetimi bulunuyor.



Tasarım cephesinde ise App Store ve sistem ayarlarını tek bir noktada toplayan yeni Apple Hesabı merkezi ile daha düzenli bir kilit ekranı duvar kağıdı galerisi dikkat çekiyor.

