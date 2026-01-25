Google, yapay zeka destekli Gemini platformunu bir adım daha ileri taşıyan yeni bir “Kişisel Zeka” özelliğini duyurdu. Bu yenilik, klasik arama motoru deneyimini geride bırakıp, sizin Gmail, Google Fotoğraflar, YouTube ve diğer Google servislerinizden topladığı verilerle kendi dijital geçmişine dayalı kişiye özel cevaplar sunmayı hedefliyor.

Google’ın “AI Mode” adlı yapay zeka arama deneyimi, artık kullanıcıların onayıyla Gmail ve Google Fotoğraflar’daki geçmişi analiz ederek sonuçlar üretebilecek. Bu sayede Gemini, yalnızca genel bilgi aramasıyla yetinmeyip; bireysel ilgi alanları, geçmiş seyahatler, fikir alışverişleri ve içeriklere dayalı çok daha kişisel tavsiyeler ve öneriler üretebilecek.

Google Gemini’a “Kişisel Zeka” geliyor: Artık sizi daha iyi tanıyacak

NELER YAPABİLİR?

Google yöneticisi Josh Woodward’ın paylaştığı bir örnekte Gemini’den lastik tavsiyesi istedi. Yapay zeka, Google Fotoğraflar’daki aile yolculuğu fotoğraflarını tanımlayarak seçenekler sunarken, başka bir görselden de aracın plakasını getirdi.

Google’ın “Personal Intelligence” altyapısı şu anda beta aşamasında ve belirli kullanıcı gruplarıyla test ediliyor.

Bu sistemle birlikte Gemini:

-E-postalar, fotoğraflar ve arama geçmişi üzerinden bağlamsal bilgi toplayabiliyor,

-Daha hedeflenmiş arama sonuçları ve öneriler sunabiliyor. Örneğin Gmail’deki uçak rezervasyonlarına bakarak tatil planı önerisi sunmak ya da Google Fotoğraflar’daki yemek karelerine bakarak restoran önerileri çıkarmak mümkün hale geliyor.

GİZLİLİK TARTIŞMASI

Bu özellik bazı kullanıcılar tarafından büyük bir fırsat olarak görülse de gizlilik ve veri güvenliği açısından tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Google, bu verilerin AI modellerinin eğitiminde doğrudan kullanılmayacağını, yalnızca cevap üretimi sırasında belirli içeriklere erişileceğini vurguluyor. Varsayılan olarak devre dışı olan Kişisel Zeka özelliği kullanıcılar tarafından, AI Mode ayarlarından istedikleri anda açıp kapatabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası