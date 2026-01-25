WhatsApp yeni özelliği test ediyor: Yeni grup üyeleri eski mesajları görebilecek
WhatsApp, iPhone kullanıcıları için test aşamasındaki yeni beta sürümünü yayınladı. Bu güncelleme, özellikle grup sohbetlerinde yeni katılan üyelerle sohbet geçmişinin paylaşılmasına olanak tanıyan bir özellik getiriyor. Bu yenilik, grup konuşmalarında “en son ne konuşuldu?” sorusunu ortadan kaldıracak.
- Gruba yeni katılan üyeler, katılmadan önceki sohbet geçmişini görebilecek.
- Bu özellik, son 14 güne ait ve en fazla 100 mesajı kapsıyor.
- Grup yöneticileri, paylaşılacak geçmiş miktarını seçebilecek ve paylaşımı onaylaması gerekecek.
- Sohbet geçmişi paylaşımı otomatik değildir, onay gerektirir.
- Özellik şu an beta sürümünde test ediliyor ve resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
WhatsApp’ın yeni beta güncellemesiyle test edilen özellik, bir gruba yeni üye eklerken o kişinin gruba katılmadan önceki son mesajları görmesine imkân sağlıyor. TestFlight betasını kullanan bazı kullanıcılar şimdiden bu seçeneğe erişebiliyor; önümüzdeki haftalarda daha fazla beta teste yayılarak kullanılabilir hale gelecek.
Gruba katılan yeni üyeler, son 14 gün içinde paylaşılan ve en fazla 100 mesajlık sohbet geçmişini doğrudan alabiliyor. Böylece “benden önce ne konuşuldu?” gibi sorulara gerek kalmadan grubun sohbet akışını hızlıca takip edebiliyorlar.
NASIL ÇALIŞACAK?
Yeni grup üyesini eklediğinizde, grup bilgisi ekranından kişiyi seçtikten sonra ekranın alt kısmında sohbet geçmişini paylaşma seçeneği çıkacak. Yönetici, geçmiş mesajlardan ne kadarlık bir bölümün paylaşılacağını seçebilecek
Paylaşım otomatik gerçekleşmiyor; bu adımı yapan kişi, mesaj geçmişinin gönderilmesini onaylamalı. WhatsApp, paylaşım işlemi için birkaç kez onay uyarısı göstererek yanlışlıkla gönderimin önüne geçiyor.
ANDROID BETA SÜRÜMÜNDE DENENMİŞTİ
Bu özellik daha önce Android beta sürümlerinde de test edilmişti.
Sohbet geçmişi paylaşım özelliğinin resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı.