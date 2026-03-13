Son dakika... Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Niksar, Erbaa, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde okulların tedbir amaçlı tatil edildiğini duyurdu.

Gece yarısı Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken artçı depremler de peş peşe oldu. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. Depremin merkes üssü olan Niksar ilçesinde gergin bekleyiş sürerken kaymakamlıktan açıklama geldi.

Tokat'ta okullar tatil edildi! Resmi açıklama geldi

TOKAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Tokat'ta deprem nedeniyle Niksar, Erbaa, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Deprem sonrası çalışma yürüttüklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Tedbir amacıyla Niksar, Erbaa, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde bugün okulları tatil ettik. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Tokat'ta okullar tatil edildi! Resmi açıklama geldi

VALİLİK SON DURUMU AÇIKLADI

Tokat Valiliği deprem sonrası sosyal medya üzerinde açıklama yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada; "Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi, memleketimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verildi.



Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası