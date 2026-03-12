Ankara'nın Haymana ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden başkentliler panik yaşadı. Uzmanlar, depremle ilgili açıklamalarda bulundu ve artçılar olabileceğine dikkat çekti.

Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 17.49'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, sarsıntıyı hisseden başkentliler büyük panik yaşadı.

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş'tan peş peşe paylaşımlar geldi. Sarsıntıya dair değerlendirmede bulunan uzman isimler, farklı açıklamalarda bulundu.

Bektaş, 4,1 büyüklüğündeki depremin dün gerçekleşen 5 kilometre derinlikteki 4,2 depreminin artçışı olduğunu ifade ederek, "Tipik iç Anadolu depremlerinden biridir. Tuz Gölü Fay Sisteminin kuzeydoğuya uzantısında gelişmiştir. Panik yapmaya gerek yok" dedi.

"CİHANEYLİ ÇEVRESİ GERİLMEKTEDİR"

Görür ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saatli-Haymana/Ankara’da 1saat önce 4,0’lük deprem oldu. Geçen gün de olmuştu (Çimen civarı). Bu yöredeki levha gerilmekte, levha içi faylar ise harekete geçmektedir. Cihaneyli çevresi gerilmektedir. Geçmiş olsun."

Uzmanlar, bölgedeki levha hareketlerine dikkat çekerek, artçı sarsıntılara karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası