Denizli’de dün 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilk 5 saatte bölgede 100’ü aşkın artçı meydana geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki Uşak bloğuna dikkat çekerek, çevre illerin ‘deprem kümesi’ riski altında olduğunu işaret etti. Bektaş “Uşak Bloğu fayları 57 yıl içerisinde bir deprem kümesi (7 adet M>6 deprem) üretti. Bu deprem kümesi önümüzdeki yıllarda çevre illere doğru daha da büyüyecektir” diyerek uyardı.

Denizli’de dün saat 09:21:04’te 5,1 büyüklüğünde, saat 11:15’te 3.6 büyüklüğünde, saat 20.02’de 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Denizli'de gün boyu yaşanan 100'ü aşkın artçı depremler korkuya neden olurken, ilk 5 saatte meydana gelen artçıların en büyüğü 3.7 büyüklüğünde ölçüldü.

Denizli’de merkez üssü Buldan olan deprem sonrasında, deprem kümesinin büyüyebileceği yönünde uyarı yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, detaylı yeni bir uyarı daha yaptı.

Deprem kümesindeki 6 il! Denizli’deki 5.1’lik sarsıntı sonrası ‘Daha da büyüyecek’ diyerek uyardı

“57 YILDA 6’DAN BÜYÜK 7 DEPREM ÜRETTİ”

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Bektaş, Uşak deprem bloğuna dikkat çekti:

Denizli M5,1 depremiyle hareketlendi! Batıda Manisa-Balıkesir; doğuda Afyon- Isparta, kuzeyde Kütahya; güneyde Denizli arasında kalan Uşak Bloğu fayları 57 yıl içerisinde bir deprem kümesi (7 adet M>6 deprem) üretti. Son Sındırgı 2025 M6,1 depreminden sonra 2026 M5,1 Denizli depremi ve artçıların yaşanmış olması blok kenarı faylarının karşılıklı stres transferi yaptığını kanıtlar.

“ÇEVRE İLLERE DOĞRU BÜYÜYECEK”

Dün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki Denizli depreminin birkaç yıl gecikmeli olarak oluştuğunun altını çizen Bektaş “Bu deprem kümesi önümüzdeki yıllarda çevre illere doğru daha da büyüyecektir” uyarısı yaptı.

6 İL RİSK ALTINDA

Denizli’nin yakın çevresindeki Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Uşak ve Balıkesir yer alıyor. Balıkesir, özellikle son zamanlarda merkez üssü Sındırgı olan depremlerle gündem olmuştu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi iki ay arayla meydana gelen iki adet 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesi ilan edilmişti. Sındırgı’da 28 Eylül’de büyüklükleri 0,6 ile 4,9 arasında değişen 11 bin 10 artçı deprem meydana gelmişti.

ESKİ YAPILAR HASAR ALDI

Denizli’nin Buldan ilçesi sabah saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğünde deprem sonrasında en büyüğü 3.7 olan 100’ü aşkın artçı deprem, meydana geldi. Deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılmıştı. Bölgede eski yapılarda büyük hasarlar oluşurken, bazı iş yerlerinin duvarlarında da çatlaklar oluşmuştu.

Buldan’da saat 23.20'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin derinliği 12,16 kilometre olarak ölçülmüştü.

VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Buldan ilçe merkezi ve Yenicekent Mahallesi'nde incelemeler sonrasında "Yenicekent'te de Buldan merkezde de yok. Diğer ilçelerimizde Güney'de ve Sarayköy'de kısmi sıva çatlağı olan binalar var. En ağır hasarlardan birisi, biraz önce hep beraber yerinde incelemede bulunduğumuz bir markette olmuş. Tavandaki sonradan yapılmış olan eklemelerde ve iç dizaynda çökmeler var. Bir fırınımızda ise kolonda ve taşıyıcılarda hasar var” açıklamasını yapmıştı.

