İran basınına bağlı Tasnim Haber Ajansı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran saldırıları sırasında yaralanmış ya da hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü. Haberde, son günlerde Netanyahu’ya ait herhangi bir görüntünün kamuoyuna yansımaması, 8 Mart’ta konutu çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alınması ve ABD’nin Orta Doğu Temsilcisi Witkoff ve Kushner’ın İsrail’e yapmayı planladıkları ziyareti gerekçe göstermeden iptal etmeleri iddialara kanıt olarak gösterildi.

İran basınından Tasnim Haber Ajansı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Netanyahu'nun saldırılarda yaralandığı, hatta ölmüş bile olabileceğini iddia edildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞIM YAPILMAMIŞ

Tasnim Haber Ajansı, Netanyahu’ya ilişkin ortaya atılan iddiaları destekleyen bazı gelişmelere dikkat çekti. Buna göre Netanyahu’nun kişisel kanalında yayımlanan son videonun üzerinden yaklaşık üç gün, son fotoğrafların paylaşılmasının üzerinden ise yaklaşık dört gün geçtiği, bu sürede kendisine atfedilen açıklamaların yalnızca yazılı metinler şeklinde yayımlandığı belirtildi. Kişisel hesaplarından daha önce neredeyse her gün, bazen günde birden fazla video paylaşımı yapıldığına dikkat çekildi.

BUGÜN YAPILMASI PLANLANAN KRİTİK ZİYARET DE İPTAL

Ayrıca bazı İran kaynaklarında 8 Mart’ta Netanyahu’nun konutu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığına dair haberlerin yer aldığı aktarıldı. Bunun yanı sıra, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner’in bugün yapılması planlanan İsrail ziyaretinin gerekçe gösterilmeden iptal edilmesinin de bu durumla bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

Öte yandan Elysee Sarayı’nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Netanyahu arasında gerçekleştiği belirtilen telefon görüşmesine ilişkin yalnızca yazılı metni paylaşması ve görüşmenin tarihine yer vermemesi de dikkat çeken unsurlar arasında gösterildi.

Söz konusu iddialara İsrail tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

