İran’ın Minab kentindeki bir ilkokula düzenlenen saldırıya ait yeni görüntülerde, okulun ABD yapımı Tomahawk füzesiyle vurulduğu görülmüştü. Gelişmenin ardından bir gazetecinin “ABD herhangi bir sorumluluk üstlenecek mi?” sorusuna cevap veren ABD Başkanı, “Tomahawk füzeleri başka ülkelere de satılıyor ve onlar tarafından da kullanılıyor. İran’ın elinde de Tomahawk bulunduğu kesin” ifadelerini kullandı.

İran’ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu’na 28 Şubat’ta düzenlenen saldırıda 168’i çocuk olmak üzere 175 kişi hayatını kaybetmişti. Dün The New York Times’ın askeri uzmanlar ile yürüttüğü detaylı incelemesinde, okulun ABD ordusunun envanterinde bulunan Tomahawk seyir füzesiyle hedef alındığı tespit edilmişti.

İran'daki okul saldırısı bir kez daha soruldu! Trump'tan dikkat çeken savunma

TRUMP'IN SÖZLERİNİ ÇÜRÜTEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu görüntüler, Trump’ın daha önce söylediği "saldırıyı İran gerçekleştirdi" sözleriyle çelişirken, ABD'nin saldırının sorumluluğunu üstlenmemesi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından bir gazeteci Trump’a, "İran'daki kız okulunun muhtemelen bir Tomahawk füzesiyle imha edildiği görülüyor. ABD herhangi bir sorumluluk kabul edecek mi?" sorusunu yöneltti.

İran'daki okul saldırısı bir kez daha soruldu! Trump'tan dikkat çeken savunma

“İRAN’IN ELİNDE DE OLDUĞU KESİN”

Trump ise saldırının sorumluluğunu açıkça reddederek, "Tomahawk diğer ülkeler tarafından da satılıyor ve kullanılıyor. İran'ın da elinde Tomahawk olduğu kesin." ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından Başkan Donald Trump, ABD’nin okulu vurduğu iddialarını reddederek, saldırının İran’a ait hatalı mühimmat sonucu gerçekleştiğini öne sürmüştü. Savunma Bakanı Pete Hegseth de sivilleri hedef alan tarafın İran olduğunu iddia etmişti. Ancak ortaya çıkan yeni video ve uydu görüntüleri, okulun ve üssün vurulma zamanlamasının ABD operasyonlarıyla örtüştüğünü ortaya koydu.

Haberle İlgili Daha Fazlası