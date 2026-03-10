2026’nın ilk 2 aylık döneminde “sedan” araç satışları 26 bin 926 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazardan sedan araçların aldığı pay %20 sınırına kadar geriledi. Bir zamanlar en çok tercih edilen “sedan” araçların toplam içindeki payı, sadece 4 yılda 8 puan geriledi. Türkiye’de en çok satan sedan araçlarda ise “yerli” üretim olanların payı dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de otomobil satışları, ocak-şubat ayında 130 bin 831 adet olarak gerçekleşti.

Bir zamanlar Türkiye pazarında lider konumda bulunan “sedan” gövde yapısına sahip araçlarda irtifa kaybı ise, rakamlarda da kendini daha hissedilir şekilde göstermeye başladı.

Türkiye otomobil pazarı (Ocak-Şubat 2026) Satış adedi Toplam pazar payı Toplam otomobil satışı 130.831 — Sedan satışları 26.926 %20,58

Sedanların tahtı sallanıyor: Türkiye otomobil pazarında büyük dönüşüm

8 PUANLIK GERİLEME

2026’nın ilk 2 aylık döneminde “sedan” araç satışları 26 bin 926 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazardan sedan araçların aldığı pay %20,58 olarak gerçekleşti.

2023 yılının ocak-şubat döneminde ise sedan araç pazarı 27 bin 130 adet olmuştu. Ancak toplam pazarda sedanın payı %28,20’ye ulaşmıştı. Rakamlar, 4 yıllık süreçte “sedan” otomobil araçların toplam içindeki payının 8 puan gerilediğine işaret etti.

Sedan pazarının yıllara göre payı Sedan satışları Toplam pazar payı Ocak-Şubat 2023 27.130 %28,20 Ocak-Şubat 2026 26.926 %20,58

‘SUV’LAR YÜKSELİŞTE

Son yıllarda otomobil severlerin rotasını “sürüş konforu, statü, güvenlik, fiyat/performans” gibi gerekçelerle SUV gövde yapısına sahip araçlara çevirmesi, ‘sedan’ların da gözden düşmesini beraberinde getirdi.

EN ÇOK SATAN SEDANLAR

Ocak-Şubat 2026’da en çok satan sedan araçlar şöyle sıralanıyor:

Sıra Model Satış adedi 1 Toyota Corolla 7.243 2 Renault Megane 4.363 3 Fiat Egea 3.490 4 TOGG T10F 2.332 5 Ford Focus 1.480

İLK 5’TE 4 YERLİ

“En çok satan 5 model” listesinde ilk 4’ün yerli üretim araçlardan oluşması dikkatlerden kaçmadı. Sektör temsilcileri; Türkiye’nin artık bir “SUV” ülkesi olduğunu belirterek, satılan “sedan” araçlarda kurumsal alımların da payının yüksek olduğunu, bu gövde yapısındaki bireysel talebin daha düşük seyrettiğini ifade ediyor.

