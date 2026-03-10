Bir zamanlar efsaneydiler! Sedan pazarı 4 ‘yerli’ye kaldı
2026’nın ilk 2 aylık döneminde “sedan” araç satışları 26 bin 926 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazardan sedan araçların aldığı pay %20 sınırına kadar geriledi. Bir zamanlar en çok tercih edilen “sedan” araçların toplam içindeki payı, sadece 4 yılda 8 puan geriledi. Türkiye’de en çok satan sedan araçlarda ise “yerli” üretim olanların payı dikkat çekiyor.
- Sedan otomobillerin Türkiye pazarındaki payı son 4 yılda 8 puan gerileyerek %20,58'e düştü.
- Tüketicilerin sürüş konforu, statü ve güvenlik gibi nedenlerle SUV araçlara yönelmesi, sedanların gözden düşmesine neden oldu.
- Sektör temsilcileri, Türkiye'nin artık bir "SUV ülkesi" olduğunu ve sedanlardaki bireysel talebin düşük seyrettiğini vurguladı.
- Ocak-Şubat 2026'da en çok satan ilk 5 sedan modelinden 4'ü yerli üretim araçlardan oluştu.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de otomobil satışları, ocak-şubat ayında 130 bin 831 adet olarak gerçekleşti.
Bir zamanlar Türkiye pazarında lider konumda bulunan “sedan” gövde yapısına sahip araçlarda irtifa kaybı ise, rakamlarda da kendini daha hissedilir şekilde göstermeye başladı.
|Türkiye otomobil pazarı (Ocak-Şubat 2026)
|Satış adedi
|Toplam pazar payı
|Toplam otomobil satışı
|130.831
|—
|Sedan satışları
|26.926
|%20,58
8 PUANLIK GERİLEME
2026’nın ilk 2 aylık döneminde “sedan” araç satışları 26 bin 926 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazardan sedan araçların aldığı pay %20,58 olarak gerçekleşti.
2023 yılının ocak-şubat döneminde ise sedan araç pazarı 27 bin 130 adet olmuştu. Ancak toplam pazarda sedanın payı %28,20’ye ulaşmıştı. Rakamlar, 4 yıllık süreçte “sedan” otomobil araçların toplam içindeki payının 8 puan gerilediğine işaret etti.
|Sedan pazarının yıllara göre payı
|Sedan satışları
|Toplam pazar payı
|Ocak-Şubat 2023
|27.130
|%28,20
|Ocak-Şubat 2026
|26.926
|%20,58
‘SUV’LAR YÜKSELİŞTE
Son yıllarda otomobil severlerin rotasını “sürüş konforu, statü, güvenlik, fiyat/performans” gibi gerekçelerle SUV gövde yapısına sahip araçlara çevirmesi, ‘sedan’ların da gözden düşmesini beraberinde getirdi.
EN ÇOK SATAN SEDANLAR
Ocak-Şubat 2026’da en çok satan sedan araçlar şöyle sıralanıyor:
|Sıra
|Model
|Satış adedi
|1
|Toyota Corolla
|7.243
|2
|Renault Megane
|4.363
|3
|Fiat Egea
|3.490
|4
|TOGG T10F
|2.332
|5
|Ford Focus
|1.480
İLK 5’TE 4 YERLİ
“En çok satan 5 model” listesinde ilk 4’ün yerli üretim araçlardan oluşması dikkatlerden kaçmadı. Sektör temsilcileri; Türkiye’nin artık bir “SUV” ülkesi olduğunu belirterek, satılan “sedan” araçlarda kurumsal alımların da payının yüksek olduğunu, bu gövde yapısındaki bireysel talebin daha düşük seyrettiğini ifade ediyor.