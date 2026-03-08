Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 2026 yılı verilerine göre D,E ve F seğmenlerinde 19 bin 773 adet satış gerçekleşti. Peki en çok hangi modeller sattı? Değeri 100 milyon TL’leri aşan Ferrari, Lambroghini, Bentley’den kaç adet satıldı?

Türkiye’de otomobil pazarında ekonomik modeller ağırlığını korurken lüks segmentte de dikkat çeken satışlar gerçekleşti. ODMD verilerine göre 2026’nın ilk iki ayında D, E ve F segmentinde toplam 19 bin 773 araç satıldı. Peki değeri milyonlarca lirayı aşan Ferrari, Porsche ve Bentley gibi ultra lüks spor otomobillerden Türkiye’de kaç adet satıldı? İşte markalara göre dikkat çeken satış tablosu.

Açıklanan verilere göre 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil pazarı 130 bin 831 adet oldu.

Pazarın yüzde 84,9’unu A, B ve C segmentindeki ekonomik modeller oluştururken asıl dikkat çeken tablo lüks segmentte ortaya çıkıyor.

Lüks ve ultra lüks sınıftaki D,E ve F segmentinde 2026’nın ilk iki ayında 19 bin 773 adet satış gerçekleşti. 2025 yılı aynı döneminde bu rakam 23 bin 021 adet oldu.

Yüksek fiyatlarına rağmen E segmentinde 2 bin 837 adet ve Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley markaların yer aldığı F segmentinde ise Ocak-Şubat döneminde 705 adetlik satış gerçekleşti.

Segment 2026 Satış Adedi 2025 Aynı Dönem Değişim D + E + F Segment Toplamı 19.773 23.021 Düşüş E Segmenti 2.837 - - F Segmenti 705 - -

D SEGMENTİNDE 16 BİN 231 ADETLİK SATIŞ

D segmentinde Ocak-Şubat döneminde KG Mobility Torres modeli 2 bin 418 adetle lider durumda. İkinci sıradaki Chery Tiggo 8 ise 2 bin 408 adetlik satış gerçekleştirdi. Üçüncü sırada ise BYD Sealion 7, bin 863 adetle yer aldı. Burada da üç modelin SUV olması dikkat çekti.

Sıra Model Satış Adedi 1 KG Mobility Torres 2.418 2 Chery Tiggo 8 2.408 3 BYD Sealion 7 1.863

E SEGMENTİNE ALMAN DAMGASI

Bir üst sınıf olan E segmentine baktığımızda Mercedes-Benz E Serisi 564 adetle lider. Volvo XC90 ise 491 adetle ikinci sırada. BMW 5 Serisi ise 381 adetle üçüncü sırada yer alıyor. Audi’nin A6 modeli 291 adetle dördüncü, Mercedes-Benz’in GLC modeli 282 adetle beşinci sırada.

Sıra Model Satış Adedi 1 Mercedes-Benz E Serisi 564 2 Volvo XC90 491 3 BMW 5 Serisi 381 4 Audi A6 291 5 Mercedes-Benz GLC 282

ULTRA LÜKS SEGMENTTE YÜZDE 33 DÜŞÜŞ

Ultra lüks segment olan F’ye baktığımızda burada da yine bir SUV model lider durumda. 2025 yılını lider kapatan Audi’nin Q7 modeli 137 adetlik satışla 2026 yılında da zirvede.

Mercedes’in elektrikli EQS modeli 103 adetlik satışla ikinci sırada. Audi’nin Q8 modeli ve Mercedes’in G Serisi 74 adetle üçüncü sırayı paylaşıyor. BMW’nin 7 Serisi 62 adetle dördüncü, Mercedes-Benz’in S Serisi ise 58 adetle beşinci sırada.

F segmentinde satışlar 2025 yılı Ocak-Şubat ayına baktığımızda yüzde 33 düşmüş durumda.

Sıra Model Satış Adedi 1 Audi Q7 137 2 Mercedes-Benz EQS 103 3 Audi Q8 74 3 Mercedes-Benz G Serisi 74 4 BMW 7 Serisi 62 5 Mercedes-Benz S Serisi 58

FERRARİ, PORSCHE, BENTLEY KAÇ ADET SATTI?

Ultra lüks denildiğinde akla ilk gelen ve bazılarının fiyatları 100 milyon TL’leri aşan spor otomobillerde ise Mercedes-AMG GT yılın ilk iki ayında 15 adetlik satışla zirvede yer alıyor. Modelin fiyatı ise versiyona göre 16 milyon TL ile 33 milyon TL arasında değişiyor.

İkinci sırada yine bir Alman devi olan Porsche’nin 911 modeli 7 adetle yer alıyor.

Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupe modeli ise 4 adet, Ferrari 12 Cilindri 2 ise satıldı.

Bentley GT, Maserati GranTurismo, Mercedes SL, Porsche 911 GT3 modellerinden 1’er adet satıldı.

Model Satış Adedi Mercedes-AMG GT 15 Porsche 911 7 Mercedes-AMG GT 4 Kapı Coupe 4 Ferrari 12 Cilindri 2 Bentley GT 1 Maserati GranTurismo 1 Mercedes SL 1 Porsche 911 GT3 1

