Otomobilde tercih değişiyor! İşte satışı en çok düşen markalar
Türkiye’de otomobil satışları ise Ocak-Şubat 2026 döneminde %0,86 arttı ve 130 bin 831 adet ile ‘stabil’ seyretti. Buna karşılık 2 aylık veriler, otomobil severlerin tercihlerinin değişmeye başladığı yönünde de sinyaller verdi. BMW, Mercedes ve Audi gibi “Premium” markaların yanı sıra geçen yılın 5’incisi olan Tesla; Ocak-Şubat 2026 döneminde ivme kaybeden markalar arasında yer aldı.
- Ocak-Şubat 2026 döneminde Türkiye otomobil satışları %0,86 artışla 130 bin 831 adede ulaştı.
- Satışları en çok düşen markalar arasında Honda (%-70,18), Dacia (%-64,57) ve Tesla (%-63,44) yer aldı.
- BMW, Mercedes ve Audi gibi premium markaların yanı sıra Fiat, Ford ve Dacia da satışları düşen markalar arasında sıralandı.
- Geçen yıl Türkiye'de en çok satan 5. otomobil modeli olan Tesla'nın satışları 2026'nın ilk iki ayında belirgin şekilde geriledi.
- 2025'te aylık ortalama 2.625 adet satış yapan Tesla, 2026'nın ilk 2 ayında ortalama 605 adet satışa düştü.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye’de otomobil pazarı 2026’nın ilk iki ayında yatay bir seyir izlerken, marka tercihlerinde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde %0,86 artarak 130 bin 831 adede ulaşsa da bazı markalarda ciddi düşüşler görüldü. BMW, Mercedes ve Audi gibi premium markaların yanı sıra geçen yılın en çok satan modellerinden birine sahip olan Tesla da satışları en fazla gerileyen markalar arasında yer aldı.
SATIŞI EN ÇOK DÜŞENLER
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları 2026 yılının ilk 2 aylık döneminde 163 bin 401 adede olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın ocak-şubat döneminde göre %2,52’lik artışa işaret etti.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre sadece otomobil satışları ise Ocak-Şubat 2026 döneminde %0,86 arttı ve 130 bin 831 adedi buldu.
Otomobilde ilk 2 aylık performanslara marka bazında bakıldığında ise dikkat çeken tercihler öne çıktı.
Ocak-Şubat 20262’da satışları en çok düşen markalar şöyle sıralandı:
|Marka
|Satış Adedi
|Değişim
|Honda
|769
|%-70,18
|Dacia
|1.133
|%-64,57
|Tesla
|1.210
|%-63,44
|Seat
|383
|%-55,62
|BMW
|2.441
|%-41,11
|Kia
|2.703
|%-26,05
|Fiat
|6.714
|%-24,79
|Ford
|2.879
|%-23,67
|Mercedes
|3.242
|%-20,46
|Audi
|2.440
|%-10,13
(Not: Liste, satışlarda düşüş adetlerine göre sıralanmıştır.)
BMW, MERCEDES, AUDI…
İvme kaybedenler listesinde BMW, Mercedes ve Audi gibi geçen yılın yükselen “Premium” markalarının yer alması dikkatlerden kaçmadı.
Yine yerli üretici Fiat, ‘ticari’nin lideri Ford ve en çok satan Renault Grubu çatısı altında yer alan Dacia da, otomobil satışları en çok gerileyen markalar arasında konumlandı.
TESLA DA LİSTEDE
Bu arada geçen yıl “Model Y” ile 31 bin 509 adet satışa ulaşan ve Türkiye’de en çok satan 5’inci otomobil modeli olan Tesla da, bu yılın ocak-şubat aylarında “satışı düşenler” arasında görünüyor.
2025’te aylık ortalama 2 bin 625 adet satışa ulaşan Tesla’da, 2026’nın ilk 2 ayında ortalama satış 605 adede kadar geriledi.