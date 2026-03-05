Orta Doğu’daki gerilim bölgedeki hava trafiğini deciddi şekilde etkiledi. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği askeri operasyonların ardından Tahran’dan gelen misilleme saldırıları, Körfez ülkelerinde havalimanlarının faaliyetlerini durma noktasına getirdi. ''Dubai hava sahası açıldı mı, uçuşlar yapılıyor mu?'' sorusu gündeme gelirken Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkelerde birçok planlı uçuş iptal edildi, binlerce yolcu havaalanlarında mahsur kaldı.

Körfez ülkelerindeki hava yolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle bazı uçuşlarını askıya aldı. Katar Hava Yolları, ülke hava sahasının kapalı olması nedeniyle operasyonlarını geçici olarak durdururken, Emirates Hava Yolları Dubai’den tüm planlı uçuşlarını askıya alnmak zorunda kaldı. Sadece 3-4 Mart tarihlerinde mahsur kalan yolcuların tahliyesi ve kargo taşımacılığı için sınırlı uçuşlar gerçekleştirildi. Peki, Dubai hava sahası açıldı mı, şu an uçuşlar yapılıyor mu?

Flight Radar 5 Mart 2026 verileri.

DUBAI HAVA SAHASI AÇILDI MI?

Orta Doğu’daki son gelişmeler Dubai hava sahasında aksamalara yol açtı. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği saldırılar ve İran’ın operasyonları, Körfez bölgesindeki havalimanlarının faaliyetlerini durma noktasına getirdi. Dubai hükümeti ise havalimanlarının güvenliğini sağladıktan sonra ''yalnızca sınırlı sayıda'' uçuşun yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

DUBAI UÇUŞLARI YAPILIYOR MU?

Dubai’de uçuşlar geçici süreyle durdurulurken yeniden bazı uçuşlar başladı. İlk aşamada yalnızca mahsur kalan yolcuların tahliyesi ve kargo taşımacılığı yapıldı. Yetkililer, seyahat edecek yolcuların hava yolu şirketlerinden güncel uçuş bilgilerini kontrol etmelerini ve resmi bilgilendirme yapılmadan havaalanına gitmemelerini belirtti.

Dubai’de kısıtlı sayıda uçuşlar faaliyet göstermeye başlarken bölgedeki hava trafiğinin tamamen normale döndüğüne dair resmi açıklamalar önümüzdeki süreçte bekleniyor.

