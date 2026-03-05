Prime Video’nun merakla beklenen yeni reality yarışması The Traitors Türkiye için ilk tanıtım yayınlandı. Giray Altınok’un sunuculuğunu üstlendiği programın tanıtımıyla birlikte yarışmacı kadrosu da ilk kez ortaya çıktı.

Uluslararası televizyon formatları arasında son yılların en çok konuşulan reality yarışmalarından biri olan The Traitors’ın Türkiye versiyonu için yeni detaylar netleşmeye başladı. Prime Video’nun hazırladığı yapımın ilk tanıtımının paylaşılmasıyla birlikte yarışmanın yayın platformu, kadrosu ve yayın takvimine ilişkin bilgiler izleyicilerin gündemine geldi.

THE TRAİTORS TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

The Traitors Türkiye için yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yarışmanın 2026 yılı içinde Prime Video’da izleyiciyle buluşması bekleniyor. Platform tarafından paylaşılan ilk tanıtım videosunda programın “çok yakında” yayınlanacağı ifade edildi.

Dünya genelinde İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde yayınlanan formatın Türkiye uyarlamasının hazırlıkları uzun süredir devam ediyordu. Programın sunuculuğunu ise Giray Altınok üstlendi.

THE TRAİTORS TÜRKİYE NEREDE YAYINLANACAK?

The Traitors Türkiye, dijital yayın platformu Prime Video üzerinden izleyicilerle buluşacak. Amazon’un dijital platformu olan Prime Video, son yıllarda Türkiye’de yerli yapımlara daha fazla yer vermeye başladı ve The Traitors Türkiye de bu projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Programın sunuculuğunu ise oyuncu ve komedyen Giray Altınok üstleniyor. Gizemli bir şato atmosferinde geçeceği ve yarışmacıların “masum” ve “hain” rollerine ayrılacağı belirtiliyor. Yarışmacılar hem görevleri tamamlamaya hem de aralarındaki gizli hainleri ortaya çıkarmaya çalışacak.

THE TRAİTORS TÜRKİYE KADROSU

The Traitors Türkiye’nin ilk tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacı kadrosu da ilk kez ortaya çıktı. Yarışmada farklı alanlardan tanınan 20 ünlü isim büyük ödül için mücadele edecek. Tanıtımın ardından sosyal medyada yarışmacılar ve yarışmanın formatı hakkında çok sayıda yorum yapılmaya başlandı.

Açıklanan yarışmacılar arasında Yusuf Güney, Pascal Nouma, Yiğit Poyraz, Özgür Balakar, Melih Kunukçu, Jak Cem Avnayım, Saadet Özsırkıntı, Selim Yuhay, Emre Uzunboy, Öykü Berkan, Tara de Vries, Mert Öztürk, Yasemin Yılmaz, Yaren Alaca, Emir Elidemir, İlkay Buharalı, Hülya Uğur, Ayliz Yaşar ve Yasemin Yürük gibi isimler yer alıyor.

