Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Veliaht’ın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicilerin gündemine oturdu. Dizide Zafer karakterinin hikayesinin sona ermesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Bora Akkaş’ın projeye veda etmesi de dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Peki, Bora Akkaş diziden neden ayrıldı?

Veliaht dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmeler hikaye akışı açısından dönüm noktası oldu. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri için yazılan final sahnesinin ardından “Zafer öldü mü?” ve “Bora Akkaş diziden ayrıldı mı?” soruları kısa sürede izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

VELİAHT ZAFER ÖLDÜ MÜ?

Veliaht dizisinin yayınlanan son bölümünde Zafer Karslı karakteri için hikayenin en dramatik dönüm noktalarından biri yaşandı. Gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla büyük bir psikolojik yıkım yaşayan Zafer, ailesiyle ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Zülfikar’ın oğlu olmadığını öğrenmesi karakterin hayatındaki tüm dengeleri alt üst ederken, yaşadığı bunalım onu geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine getirdi.

Bölümün finalinde ise izleyicileri derinden sarsan sahne ekrana geldi. Zülfikar ve Timur, Zafer’i karların içinde hareketsiz halde buldu. Dizide Bora Akkaş’ın canlandırdığı karakterin hayatını kaybettiği bu sahne, sosyal medyada uzun süre konuşuldu ve birçok izleyici tarafından dizinin en duygusal anlarından biri olarak yorumlandı. Bu gelişmeyle birlikte Zafer Karslı’nın hikayesi resmen sona ermiş oldu.

BORA AKKAŞ DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Veliaht dizisinde Zafer karakterinin ölmesiyle birlikte Bora Akkaş’ın da projeye veda ettiği kesinleşti. Senaryo gereği karakterin hikayesinin tamamlandığı ve dizinin yeni bölümlerinde yer almayacağı öğrenildi. Böylece dizinin önemli karakterlerinden biri için net bir kapanış yazılmış oldu.

Oyuncu Bora Akkaş da diziden ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından "Elveda Zafer Karslı" paylaşımıyla diziye veda etti.

BORA AKKAŞ KİMDİR?

Bora Akkaş, 12 Ekim 1990’da İstanbul’da doğan Türk oyuncu ve müzisyendir. Küçük yaşlarda İstanbul Şehir Tiyatroları’nda eğitim alan Akkaş, oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başladı. İlk olarak “Gönlümdeki Köşk Olmasa” filminde rol aldı ve bu yapımdaki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödül kazandı. Geniş kitleler tarafından ise 2009-2011 yılları arasında yayınlanan “Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı Zekai Kirişçi karakteriyle tanındı.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Akkaş, Doğa Bora adıyla rap müzik çalışmaları yaptı ve Hakunamatata adlı grubun bas gitaristliğini üstlendi. 2017 yılında oyuncu Seda Türkmen ile evlenen Akkaş, 2019’da boşandı. Oyuncu 2023 yılında blogger Oben Alkan ile evlendi. Bora Akkaş son olarak Veliaht dizisinde canlandırdığı Zafer Karslı karakteriyle ekranlarda yer aldı.

VELİAHT SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Veliaht’ın son bölümünde Zafer’in sırrının ortaya çıkmasıyla birlikte Karslı ailesi büyük bir sarsıntı yaşadı. Muharrem’i haksız yere öldürdüğünü anlayan Zülfikar Ağa büyük bir yıkım yaşarken, olayların arkasındaki isim olarak gördüğü Vezir’le sert bir yüzleşmeye girdi. Arnavut Saim’in itirafını izleyen Zülfikar, Vezir’i hayatından tamamen çıkararak evden kovdu.

Öte yandan Faroz’un baskısı Timur ve Yahya’yı köşeye sıkıştırdı. Timur ise kurduğu planla hem Faroz’a hem de Yahya’ya beklenmedik bir hamle yaptı ve Esenler’e uzanan kapıyı araladı. Derya’nın Beyazıt’tan boşanma kararı alması ve ardından Yahya’dan hamile olduğunu açıklaması ise Karslı ailesinde büyük bir krize neden oldu. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Zafer’in yaşadığı bunalımın ardından hayatını kaybetmesi damga vurdu.

