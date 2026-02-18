Delikanlı, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ı buluşturan yapımın yayınlanacağı kanal netleşti, çekimler ise ay sonu başlıyor.

Delikanlı dizisi, genç ve başarılı oyuncular Mert Ramazan Demir ile Melis Sezen’i aynı projede buluşturarak televizyon dünyasında şimdiden büyük bir heyecana neden oldu. Başrollerinde ayrıca Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın da yer aldığı yapımın yayın adresinin Show TV olduğu açıklandı.

ONUR GÜVENATAM’DAN YENİ İDDİALI PROJE

Türk televizyonlarında iddialı projeleriyle dikkat çeken yapımlara bir yenisi daha eklendi. Dizinin yapımcılığını sektörün önemli isimlerinden Onur Güvenatam üstleniyor. OGM Pictures imzası taşıyan yapımın yönetmen koltuğunda ise daha önce birçok başarılı projeye hayat veren Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor.

ÇEKİMLER AY SONU BAŞLAYACAK

Duygusal yönü güçlü ve derinlikli bir hikayeye sahip olan dizinin senaryosu, kalemiyle adından söz ettiren Aybike Ertürk ve deneyimli ekibi tarafından kaleme alındı. Gerek karakter dünyası gerekse sürükleyici anlatımıyla merak uyandıran Delikanlı’nın çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanıyor.

