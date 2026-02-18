Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan ve Kıbrıs'ın da içme suyunu karşılayan Alaköprü Barajı'nda yüzde 20'lere düşen doluluk oranı son yağışlarla yüzde yüze ulaştı. Kuraklık endişesi ortadan kalkarken, suya yansıyan dağların gölgesi ile insan silueti ortaya çıktı.

Bölgenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) içme suyu sağlayan Alaköprü Barajı'ndaki kuraklık tehlikesi son yağışlarla ortadan kalktı.

TAM DOLULUĞA ULAŞTI

Geçtiğimiz kış ve baharda yeterli yağış almaması ve yazın sıcak geçmesinin ardından su seviyesi yüzde 20'lere kadar gerileyen baraj son bir ayda etkili olan yağışlarla tam doluluk oranına ulaştı.

Yazın su seviyesindeki düşüşle birlikte, 2014 yılında baraj yapımı sırasında sular altında kalan Akine ve Ormancık mahallelerinin eski yerleşim alanları yeniden gün yüzüne çıkmıştı. Uzun yıllardır görünmeyen köy evleri, sokaklar ve Akine Camisiyle minaresi son yağışlarla tekrar suya gömüldü.

İNSAN SİLUETİ ORTAYA ÇIKTI

Barajdaki doluluğun yanı sıra ilginç bir detay görüntülendi. Suya yansıyan dağların gölgesinin oluşturduğu insan silueti de kameralara yansıdı.

