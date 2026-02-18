UEFA ülke puanı güncellendi: Galatasaray-Juventus maçının ardından son durum
Galatasaray, RAMS Park'ta Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey'in golleriyle Juventus'u 5-2 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi skor sonrası UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) ülke puanı güncellendi.
- Galatasaray, Juventus'u Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 5-2 yendi.
- Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 49.475 puanla9'uncu sırada yer alıyor.
- UEFA ülke puanı sıralamasında zirvede 111.797 puanla İngiltere bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park'ta Juventus'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takım, 2-1 geriye düştüğü maçta Serie A temsilcisini 5-2 yenerek, 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak rövanç öncesi avantajlı skor elde etti.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Temsilcimizin güçlü rakibi karşısında aldığı farklı galibiyet sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Son durum şöyle oluştu:
1- İngiltere - 111.797
2- İtalya - 96.446
3- İspanya - 90.484
4- Almanya - 87.331
5- Fransa - 78.927
6- Portekiz - 69.266
7- Hollanda - 66.595
8- Belçika - 60.850
9- TÜRKİYE - 49.475
10- Çekya - 47.225
11- Yunanistan - 46.312
12- Polonya - 44.625