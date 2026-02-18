Diyarbakır’da bir özel okulda ihmal nedeniyle yaşanan kaza yürekleri sızlattı. Sabitlenmeyen masa, 3 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi, küçük çocuğun parmakları ezildi. Aile okul yönetiminden şikayetçi olurken acılı anne, olayın ilk olmadığını iddia etti. İşte korkunç iddianın perde arkası…

Diyarbakır’da özel bir okulda 22 Aralık 2025 tarihinde korkunç bir olay yaşandı. Sabitlenmeyen masanın küçük çocuğun üzerine devrilmesi sonucu, küçük çocuğun parmakları ezildi. Çocuğu ameliyat olan anne Rabi İleri, oğlunun öğretmenin gözü önünde yaralandığını söyleyerek tepki gösterdi.

Diyarbakırda özel okulda 3 yaşındaki çocuğu hastanelik eden ihmal! Parmakları ezildi

“EŞİN MARANGOZ, GETİR”

Bu durumun ilk olmadığını iddia eden anne Rabi İleri, okul yönetiminden şikayetçi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Başka çocuklar yaralanmasın diye masa değişimi veya sabitlenmesini talep ettik. Okul sahibi M.Ş., 'masaları nasıl değiştireyim' diyor. 'Eşin marangoz, getir, masrafları bana ait, ben yaptırıyorum' diyor, 'ne alakası var' diyor. Olayın gerçekleştiği sırada çocuğun güvenliği ve gözetiminden sorumlu öğretmen, bağırsaklarının bozulmasını gerekçe göstererek çocuğun durumunu sormak için aramamıştır. Bu itici hareketler beni bu yola itti.

“PARAYI BAĞIŞ YAPACAĞIM”

Okuldan maddi bir talebi olmadığını vurgulayan anne “Bu işin davaya gitmesi halinde kazanılan tazminatı okul sahibin günahını çıkarır mı bilmem ama bağış yapacağım ve bağış M.Ş. okul sahibi adına olacak" dedi.

‘ZORBALIK’ İDDİASI

Anne aynı zamanda 8 yaşındaki kızının da okulda yöneticiler tarafından zorbalığa maruz kaldığını iddia etti. Anne, şöyle konuştu:

3 yaşına henüz girmemiş oğlumun hakkını savunurken 8 yaşındaki kızım okul sahibi tarafından psikolojik zorbalığa maruz kalmıştır. Kastettiğim, öğretmeni ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda bırakılmıştır. 3 sınıf erken kayıt döneminde okula aktif devam eden çocuğumun kontenjan dolu diyerek kaydı yenilenmemiştir ve öncesinde babaya okul sahibi M.Ş. tarafından kızımın okula alınmayacağına dair haber gönderilmiş olup baba her gün çocuğu sırasına kadar götürüp sırasından almaktadır. Ayrıca kayıt yenilenmediği için çıkan tartışmada okulun sahibi eşime ‘şikayet ettin de ne oldu, bir iki kağıt imzaladılar gittiler’, formaliteden geldiklerini iddia etmiştir. Bu, anne baba olarak bizim içimizi çok acıttı ve kurumlara olan güvenimizi zedelemiştir.

“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Okulda daha önce yaralanan çocuğun annesi ile iletişime geçtiğini de belirten anne “Çocuk da anne de ifade vermemiş olup ilk vakanın neye dayanarak yalanlandığını öğrenmek istiyorum. Bir anne olarak olayla alakasız kızımın da mağdur edilmesi bu olayla ilgili okulun bir kınama bile almaması daha öncede okuldaki bir çocuğunda öğretmen tarafından tartaklaması, çocukların en çok korunması gereken çağda beni daha da hırslandırmıştır. Asla ve asla peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

