NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında TCG ANADOLU'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgara rağmen Baltık Denizi'ndeki uçuş gösterimini başarıyla tamamladı.

Türkiye savunma sanayii, NATO sahnesinde gövde gösterisi yaptı. NATO’nun en büyük tatbikatlarından Steadfast Dart 2026 kapsamında TCG ANADOLU’da konuşlu Bayraktar TB3 SİHA, Baltık Denizi üzerindeki aşırı kış koşullarında başarıyla uçtu.

Yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve -5 dereceye kadar düşen sıcaklığa rağmen milli SİHA görevini tamamladı. Tatbikatta zorlu hava şartlarında uçabilen tek hava aracı Bayraktar TB3 oldu.

Hiçbir ülkenin yapamadığı Baltık’ta Bayraktar TB3 yaptı! Milyon dolarlık uçaklar pistte kaldı

TCG ANADOLU’DAN ŞOV YAPTI

Bayraktar TB3, Baltık Denizi’ndeki zorlu kış şartlarına rağmen TCG ANADOLU’nun kısa pistinden otonom olarak havalandı. Şiddetli rüzgarın deniz üzerinde oluşturduğu türbülansa rağmen kararlı uçuşunu sürdürdü.

Uçuş görevini tamamlayan TB3, buz tutan ve temizlenen piste otonom iniş gerçekleştirdi. Diğer savaş uçakları ve helikopterlerin hava koşulları nedeniyle uçamadığı görüldü.

Milli SİHA, müttefik ülke temsilcilerinin takip ettiği gösterimde tam not aldı.

Hiçbir ülkenin yapamadığı Baltık’ta Bayraktar TB3 yaptı! Milyon dolarlık uçaklar pistte kaldı

YAPAY ZEKA DESTEKLİ GÜÇ

Daha önce aynı bölgede su üstü hedeflerine yönelik ikili salvo MAM-L atışlarıyla tam isabet sağlanmıştı.

Gerçekleştirilen uçuş, milli SİHA’nın her türlü hava koşulunda operasyonel görev yapabildiğini bir kez daha müttefik ülke temsilcilerine gösterdi.

Hiçbir ülkenin yapamadığı Baltık’ta Bayraktar TB3 yaptı! Milyon dolarlık uçaklar pistte kaldı

BAYKAR’DAN İHRACAT REKORU

Tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2025 yılında insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı sürdürdü. 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu yeniledi.

Gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde eden şirket, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatında öne çıktı. Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023’te sektör ihracatının üçte birini, 2024’te ise dörtte birini tek başına gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 için 36, Bayraktar AKINCI için 16 olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası