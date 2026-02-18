Kaydet

Adana’nın Kozan ilçesi Develi Bulvarı üzerinde, trafik akışı sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirine girerken, kavgaya elindeki sopayla müdahale eden bir kadın çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına neden oldu. Vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavgada tarafların birbirinden şikayetçi olmaması ise dikkat çekti.

