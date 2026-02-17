İran'da İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın faaliyetlerini anlatan Emmy ödüllü 'Tahran' dizisinin yapımcısı Dana Eden, yeni sezon çekimleri için geldiği Yunanistan'da bir otelde ölü bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN, ülkenin önde gelen yapımcılarından ve Mossad'ın faaliyetlerini anlatan Emmy ödüllü "Tahran" dizisiyle uluslararası başarı yakalayan 52 yaşındaki Dana Eden'in pazar günü öldüğünü açıkladı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ YOK

Eden'in ünlü dizinin 4'üncü sezonun çekimleri için geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir otelde ölü bulunduğu duyuruldu. Adı açıklanmayan Yunan polisi, ilk işaretlerin İsrailli yapımcının intihar ettiğini gösterdiğini ve cinayet şüphesi bulunmadığını söyledi.

Dana Eden

Eden'in Donna and Shula Productions yapım şirketinin Facebook hesabından yapılan açıklamada ise ünlü yapımcının öldürüldüğüne dair söylentilerin doğru olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Ölümünün suç veya siyasi nedenli olduğuna dair söylentilerin yanlış ve asılsız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz" denildi.

TAHRAN DİZİSİYLE EMMY ÖDÜLÜ ALMIŞTI

2020 yılında İsrail'de ve Apple TV'de prömiyeri yapılan "Tahran", İsrail'de büyümüş ve İran'ın hızla büyüyen nükleer programını çökertmek için ülkeye sızmak üzere görevlendirilen İran doğumlu bir casusun hikayesini anlatıyor. Dizi, Kasım 2021'de düzenlenen 49. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi drama dizisi seçilmişti.

