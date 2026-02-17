Kaydet

Adana'da 5 yıl önce eşiyle evleri ayıran Gül Halaç (40), 4 çocuğuyla birlikte Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşamaya başladı. Geçtiğimiz hafta Halaç, kirasını ödeyemediği gerekçesiyle evden çıkarıldı. Gül Halaç, 4 çocuğuyla birlikte Adana Otogarı'na giderek geceleri orada kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine aileyle iletişime geçildi.

Bu sırada Gül Halaç'ın en küçük çocuğu Kaan'ın (5) "Param olsun anneme 3 tane döner alırım, en çok annemi seviyorum" dediği görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, milyonlarca insanı duygulandırdı.

"Param olsun anneme 3 tane döner alırım" sözleri duygulandırmıştı! O aileden sevindiren haber

Adana Valisi Mustafa Yavuz'un talimatıyla otogarda kalan aile otele yerleştirildi ve ardından Seyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri aileye yeni bir ev tuttu. Evin tadilatının yapılmasıyla aile yeni evlerine yerleşti.

Param olsun anneme 3 tane döner alırım sözleri duygulandırmıştı! O aileden sevindiren haber

Anne Gül Halaç, evladının söylediklerinin ardından çok duygulandığını belirterek şunları söyledi:

"KAAN'IN SÖYLEDİKLERİNİ HİÇ UNUTAMIYORUM"

"Ev sahibim kirayı veremeyeceğimi söyleyince gitmemi söyledi. Gündüzleri dışarıda dolaştık, akşamları otogarda kaldık. Kaan'ın videosundan sonra bize sahip çıkıldı, Allah valiliğimizden ve kaymakamlığımızdan razı olsun. Bize sahip çıktılar. Kaan'ın söylediklerini hiç unutamıyorum. O benim psikolojimi bozdu. Onun her kelimesi benim canımdan can alıyor. Kimse bize ailemizden sahip çıkmadı. Tek istediğim çocuklarımın okuması, yüzlerinin gülmesi benim gibi olmaması"

Param olsun anneme 3 tane döner alırım sözleri duygulandırmıştı! O aileden sevindiren haber

"OKULA GİTMEK VE MÜDÜR OLMAK İSTİYORUM"

Söyledikleriyle milyonları duygulandıran Kaan Halaç ise annesini çok sevdiğini anlatarak, "Annemi çok sevdiğimi söyledim, ona döner almak istediğimi söyledim. Anneme döner aldım ama mutlu oldum. Bizi yeni evimize getirdiler, mutluyum. Okula gitmek ve müdür olmak istiyorum" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası