Berlinale’de Gazze gerilimi! "Siyaset yok" açıklamasına sinemacılardan tepki
Berlin Film Festivali, Gazze konusundaki tartışmalı tutumuyla gündemde. Festival jürisi başkanı Wim Wenders’in “sanat politik olmamalı” sözleri sonrası Arundhati Roy festivale katılmama kararı aldı, diğer sanatçılar da Filistin’e desteklerini açıkladı. Özgü Namal ise Türkiye’ye dair duruşunu Berlin’de net şekilde ortaya koydu.
Berlinale, jüri başkanı Wim Wenders'in "sanat politik olmamalı" sözleri ve Arundhati Roy'un çekilmesiyle Gazze konusundaki tutumu nedeniyle yoğun tartışmalara sahne olurken, Özgü Namal Türkiye'ye yönelik tavır beklentilerine karşı duruş sergiledi.
MURAT ÖZTEKİN - Berlinale olarak da anılan Berlin Film Festivali, yine Gazze konusundaki tutumuyla tartışılıyor.
Festival jürisinin başkanı yönetmen Wim Wenders’in Gazze’deki duruma dair “sanat politik olmamalı” şeklindeki ifadelerinden sonra Hintli yazar Arundhati Roy, festivalden çekildiğini açıkladı. Bir yazı kaleme alan Roy, Wenders’in ifadelerini “vicdansızca” olarak nitelendirdi. Roy, Gazze’deki savaşı durdurmak için sanatçıların, yazarların ve film yapımcılarının ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğine inandığını yazdı.
Festivalde Filistin’e desteklerini açıklayan başka isimler de oldu. Berlinale’de yarışan “Nightborn” filminin Finlandiyalı yönetmeni Hanna Bergholm, Filistin sembolleri taşıdı. Bergholm, sanatın bir soykırımı önleyemeceğini ancak yaşananlara dair farkındalık oluşturabileceğini söyledi.
Berlinale, 7 Ekim hadiselerinden sonra Gazze tartışmalarına sahne oldu. Kendisi de Yahudi olan Yuval Abraham başta olmak üzere festivalde İsrail’i eleştiren isimler “antisemit” olmakla suçlandılar.
ÖZGÜ NAMAL'DAN TÜRKİYE DURUŞU
Öte yandan festivalde yarışan “Sarı Zarflar” filminde rol alan Özgü Namal’ın Berlin’deki basın toplantısında Türkiye’ye dair sözleri dikkat çekti. Bir muhabirin “Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz, performansınız değişik olur muydu?” sorusuna Namal “Bu, Türkiye’de çekilemeyen bir film değil. Almanya’da çekilmesi tercih edilmiş bir şey. Zorunluluk yok” ifadelerini kullandı. Böylece Türkiye’ye tavır bekleyenlere karşı bir duruş sergiledi.