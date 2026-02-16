Nevşehir’in Göreme beldesinde Süleyman Akbaş, eski halı ve kilimleri kök boyalı iplerle onararak hem kültüre hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor. Akbaş, tamiratı mümkün olmayan eski iplikleri değerlendirerek eserleri orijinal hâline getiriyor.

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde 38 yıl önce halı ve kilim tamir atölyesinde işe başlayan Akbaş, bir süre İstanbul ve Azerbaycan’da sürdürdüğü mesleğini Kapadokya’ya taşıdı. Gaferli Mahallesi’ndeki iş yerinde 2010’dan beri halı ve kilimlerin önce motiflerini inceleyen Akbaş, daha sonra iğne ve iplikle onarımını yapıyor. Onarımda, yıllar içinde bir kenara biriktirdiği tamiratı mümkün olmayan eski halı ve kilimlerden elde ettiği ipleri kullanan Akbaş’a, “Kehribar” ve “Sarı” isimli 2 kedi de eşlik ediyor.

Halı doktoru! Süleyman usta, ameliyatlarını Kapadokyada yapıyor

Akbaş, “Yıpranmış ve eskimiş olanları getiriyorlar. Burada doktor gibi bu işin ‘ameliyatını’ yapıyorum. Tamiratı, dokumadan daha zor. Tek tek geçkisini, çözgüsünü, ipini, yününü ayarlamamız gerekiyor. Bire bir orijinal olması için eski yünlerden kullanmamız gerekiyor” dedi.

