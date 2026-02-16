Türkiye otomotiv pazarında rekabetin dozu her geçen gün artarken, Yüce Auto-Skoda istikrarlı büyüme rakamlarıyla dikkat çekiyor.

ALİ ÇELİK - Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Zafer Başar, bunu uzun vadeli stratejilere borçlu olduklarını dile getirerek “36 yıllık tecrübenin oluşturduğu bir altyapıdan söz ediyoruz. Aslında başarımızın sırrı, satış adetlerinden çok hizmet kalitesine odaklanmamız. 45 bin adetlik satış hacmi önemli bir eşik olsa da bizim için asıl belirleyici unsur sürdürülebilirlik ve marka değeri” dedi.

Fiyat odaklı agresif rekabetten uzak durduklarını dile getiren Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Başar “Önümüzdeki üç yıllık dönemde hedefimiz, yüzde 4,5 seviyesinde olan pazar payımızı yüzde 7 bandına taşımak. İlk 5 marka arasına girerek mevcut pazar şartlarında yaklaşık 75 bin adetlik satış hacmi planlıyoruz. Bu büyüme hedefimizi agresif adımlarla değil; müşteri memnuniyetini ve ikinci el değerini koruyarak gerçekleştireceğiz” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası