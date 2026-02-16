Uzmanlar İznik Gölü’nde su seviyesindeki düşüşün sadece kuraklıkla açıklanamayacağını belirterek sanayi tesislerinin yüksek miktarda su kullanmasına dikkat çekti.

Bursa’da İznik ve Orhangazi’yi doğrudan etkileyen İznik Gölü’ndeki su seviyesinin düşüşü, bölgede endişeye yol açıyor. Son dönemde etkili olan yağışlara rağmen göldeki çekilmenin devam etmesi, çiftçi ve esnafı tedirgin ediyor.

İznik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan, göldeki çekilmenin yalnızca yağış azlığına bağlanamayacağını belirterek, sanayi tesislerinin su kullanımına dikkat çekti. Akçaalan, “Göldeki çekilme sadece kuraklıkla açıklanamaz. Esas mesele, göl çevresindeki fabrikaların aşırı miktarda su kullanımıdır. Bu fabrikaların hiçbirinin gölden su kullanmaması gerekir. Yıllar önce bu konuda mücadele ettik ancak yeterli destek göremedik. Bugün İznik’i vuran mesele, yarın Orhangazi’yi de aynı şekilde etkileyecek” dedi.

ÇİFTÇİ SU BULAMAYACAK

Göldeki mevcut gidişatın devam etmesi halinde tarımın ciddi zarar göreceğini vurgulayan Akçaalan, “Bu şekilde devam ederse iki yıl sonra çiftçi buradan bir damla su dahi kullanamaz. Sondajla çözüm bulunacağını düşünenler yanılıyor. Tedbir alınmazsa önce çiftçi, ardından esnaf ve tüm vatandaşlar bu sıkıntıyı yaşayacak” ifadelerini kullandı. İznik ve Orhangazi’deki çiftçiler ve muhtarlar, yetkililere acilen tedbir alınması çağrısında bulundu.

ZİRAİ ÜRETİM TEHDİT ALTINDA

İznik Gölü’ndeki çekilmenin devam etmesi hâlinde bölge ekonomisi ve tarımsal üretimin ciddi risk altına gireceği belirtiliyor. Göldeki su seviyesinin korunması için sanayi su kullanımı, tarımsal sulama ve alternatif kaynaklar konusunda kapsamlı bir plan hazırlanması gerektiği ifade edildi.



