Suriye'de alınan yeni kararla, valilere ve belediye başkanlarına geniş mali ve idari yetkiler tanındı. İhalelerden personel atamalarına, mülk satışlarından çevre denetimlerine kadar pek çok alanda söz sahibi olan valiler, artık bölgelerinde çok daha bağımsız hareket edebilecek.

Suriye hükümeti, yönetimde verimliliği artırmak ve yerel dinamikleri güçlendirmek amacıyla idari yapıda köklü bir değişikliğe gitti.

Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan'ın bazı idari ve mali yetkilerinin valilere devredildiği bildirildi.

Şam yönetiminden 'yerel'de köklü değişiklik! Bakan'ın yetkileri valiye devredilebilecek

İŞTE VALİLERİN YENİ GÖREVLERİ

Açıklamada, valilerin şehir ve kasabalarda yürütme ofisleri oluşturabileceği, seçilen yerel meclis başkanlarını atayabileceği ve meclis üyelerine ödenek verebileceği kaydedildi.

Ayrıca valilerin geçici yürütme ofislerine atama yapabilecekleri, idari birimlerin satış, kira ve yatırım sözleşmelerini tasdik edebilecekleri ve bazı projeleri ilan öncesinde onaylayabilecekleri aktarıldı.

Şam yönetiminden 'yerel'de köklü değişiklik! Bakan'ın yetkileri valiye devredilebilecek

Valilere sözleşmeler ve harcamalar konusunda da geniş yetkiler verildiği, doğrudan alım limitlerinin artırıldığı, ihalelerde yarışma yöntemine başvurulabileceği ve belirli durumlarda pazarlık usulüyle sözleşme yapılabileceği vurgulandı.

Açıklamada, sigorta ve gecikme cezaları konusunda muafiyet sağlanabileceği, sözleşme ihlali durumunda yüklenicilerin belirli süre kamu ile sözleşme yapmasının engellenebileceği ifade edildi.

Şam yönetiminden 'yerel'de köklü değişiklik! Bakan'ın yetkileri valiye devredilebilecek

Çevre alanında ise valilerin çevresel denetim raporlarını onaylayabileceği ve mevzuata aykırı tesisler hakkında kapatma kararı alabileceği belirtildi. Ayrıca idari birimlere ait konutların tahliyesi ve personelle ilgili bazı yetkilerin de valilere devredildiği bildirildi.

Karar kapsamında il merkezlerindeki belediye başkanlarına da kendi şehirlerinde çalışan yönetimle ilgili yetkiler tanındığı, önceki düzenlemelerle çelişen hükümlerin yürürlükten kaldırıldığı ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası