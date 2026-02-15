Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş'a 3 golle kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Maçın hakkının beraberlik olduğunu belirten Şahin, "Çok üzgünüm. Maçın hakkı en kötü beraberlikti" dedi. Başakşehir'in ikinci golünü kaydettikten sonra sakatlanarak oyundan çıkan Bertuğ hakkında konuşan genç teknik adam, "Bertuğ Yıldırım muhtemelen elmacık kemiğini kırdı." açıklamasını yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Başakşehir'de Teknik Direktör Nuri Şahin, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"

Maçın hakkının beraberlik olduğunu söyleyen Şahin, "Çok üzgünüm. Maç yeni bitti ama maçın hakkı en kötü beraberlikti. Bizim için iyi olacaktı. Kırılma anlarını doğru oynayamadık. Bireysel hatanın önüne geçemezsin. Sahanın kuruluğuna gitti Opoku. Anları doğru oynayamadık. 2-2'yi bulduk. O aralar iyi bastırdık. Hak ettiğimiz golü buldu. Maçı koparamadık. İkinci yarı başında maçı koparabilirdik. 2-1'den sonra takımım iyiydi. Dediğim gibi, anları doğru oynamak lazım. Sonuçta Beşiktaş'la, buraları bilen takımla oynuyorsun. Yeniden bu seviyelere çıkmak istiyorsak, o anları doğru oynamalıyız. Buraları öğrenmeliyiz. Yeniden Başakşehir'i o seviyeye getirmek istiyorsak, bu maçları kaybetmeyeceğiz. Ders olsun." diye konuştu.

"MUHTEMELEN ELMACIK KEMİĞİNİ KIRDI"

Başakşehir'in ikinci golünü attıktan sonra sakatlanan Bertuğ hakkında konuşan Şahin, "Bertuğ Yıldırım muhtemelen elmacık kemiğini kırdı. Bizim için, Türk futbolu için çok değerli bir futbolcu. Üzgünüm." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası