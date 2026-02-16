72 binden fazla masum Filistinlinin katledildiği Gazze’de 50 binden fazla Batılı askerin İsrail saflarında soykırım suçuna iştirak ettiği belirlendi.

YILMAZ BİLGEN - “Gazze Kasabı” Binyamin Netanyahu, resmî rakamlara göre 72 binden fazla masum Filistinliyi katletti. Ancak soykırımı İsrail tek başına yapmadı.

Hatzlacha adlı STK’nın Bilgi Edinme Özgürlüğü talebiyle Declassified tarafından elde edilen rakamlara göre, görevdeki 50.632 Batılı asker, Gazze’de sivilleri bombalayıp kurşun sıktı. Aralarında ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya vatandaşları da vardı. Listelerde Türklerin gizlendiği görüldü. Gazetemize konuşan bir güvenlik kaynağı açıklanan listeyi yakından izlediklerini ve söz konusu isimlerden en az 60’ının anne baba dâhil Türk pasaportu da taşıdığı bilgisini paylaştı.

TÜRK PASAPORTLULAR GİZLENDİ

İsrail’de yaşayan ve İsrailli Türkler Birliği Üyesi bir Musevi de gazetemize yaptığı açıklamada “Gazze’de yaşananlara dair gerçeklerin henüz çok azı biliniyor. Burada olan bitenler tüm boyutları ile ortaya çıktığında olağanüstü skandallar ortaya dökülecek. İnsanlık gerçek manada şaşıracak. Hemen her ülkeden yüzlerce ekstremist çok özel kamufle yöntemleriyle Gazze’ye taşındı ve İsrail ordusunu bile şaşırtan suçlar işlediler. Bombardıman ve kıtal dışında korkunç savaş suçları işlendi. Ayrıca bu listede Türk pasaportlular bilinçli bir biçimde gizlendi. Ancak gerçek sayıları Almanya, Avusturya, Ukrayna, Fransa gibi ülkelerin toplamından bile fazla. Birçoğunun ise İsrail, Türkiye ve üçüncü ülke pasaportu var” dedi.

GAZZELİLERİN KANI ELLERİNDE

Konunun uzman isimlerinden Uluslararası hukukçu Mustafa Eminoğlu da İsrail’in Yediot Aharanot kanalı tarafından yayınlanan listeyi hatırlatarak şunları kaydetti: Orada en az 112 Türk pasaportlu siyonist katil var. Mevcut hâli ile bu tablo bize Gazzelilerin kanında Batılıların ne denli eli olduğunu gösteriyor. Diğer yandan özenli bir kamuflaj taktiğinin izlendiği de açık bir gerçeklik İsrail ordusunda görev yapanların ülkesel istatistik listesi insanlığa karşı suçlara iştirak edenlerin vatandaşlık-tabiiyet- ilişkisi bulunan ülkelerde yargılanmasına yönelik ihtimalleri güçlendirmektedir. Hind Recep Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları tarafından bu kişilerin yargılanmasına yönelik adli süreçlerin takibi de sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. Yayınlanan listede Türkiye’ye ilişkin de bilgi bulunmakta. 112 çifte vatandaşın İsrail ordusunda görev yaptığı verisi geçmektedir. İsrail Türkiye çifte vatandaşlığı olgusu, tarihî veriler ve istatistik bilgisiyle ispatlanmaktadır.

Türk Musevisi Selim Amado’nun konuya ilişkin açıklamalarına ve yazılmış tezlere dayanılarak 100.000’den fazla Türkiye kökenli İsraillinin İsrail’de mukim olarak yaşadığı iddia ediliyor. Kadın, erkek ayırt etmeksizin askerlik yapmanın zorunlu olduğu İsrail’de bu kişilerin pek çoğu da Gazze soykırımında yer almaktadır. Sumud filosu aktivistlerinin şahitlikleri, İsrail ordusuna mensup kimselerin sosyal medyadan aleni Türkçe paylaşımları 112 sayısının dahi inandırıcılığını sorgulamaktadır.

