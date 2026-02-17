2026 Ramazan ayı öncesinde ilk teravih namazının kılınacağı tarih ve saatler 2026 Ramazan imsakiyesi ile netleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde yatsı namazının ardından eda edilecek teravih için geri sayım başladı. İlk teravih 18 Şubat 2026 Çarşamba günü kılınacak.

Ramazan gecelerinin en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı için vakitler belli olurken, vatandaşlar 2026 Ramazan'ın ilk teravihi hangi gün kılınacağını ve il il namaz saatlerini araştırmaya başladı.

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2026?

2026 yılı Ramazan ayı için yayımlanan imsakiye takvimine göre ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazının ardından kılınacak. Teravih namazı, Ramazan ayının başlangıcından bir gece önce eda edildiği için camilerde ilk teravih heyecanı akşam saatlerinde yaşanacak. Böylece Müslümanlar, ilk sahur ve ilk oruçtan önce Ramazan’a teravih namazı ile girmiş olacak.

Teravih namazı yatsı namazından sonra kılındığı için saatler illere göre farklılık gösteriyor. 18 Şubat akşamı İstanbul’da yatsı vakti 20.08, Ankara’da 20.04 ve İzmir’de 20:27’te girecek.

İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İl il ilk teravih namazı saatleri

İL İL İLK TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2026

Büyükşehirlerde ilk teravih namazı yatsı ezanının okunmasının ardından eda edilecek. İstanbul’da saat 20.20’de başlayacak yatsı namazı sonrası teravih kılınırken, Ankara’da yatsı vakti 20:04, İzmir’de ise 20:27 olarak uygulanacak. Diğer illerde de teravih vakitleri yatsı namazı saatine göre değişiklik gösteriyor.

Ramazan.dinimizislam.com resmi imsakiye takvimi üzerinden tüm illerin namaz vakitlerine ulaşılabiliyor. Vatandaşlar bulundukları şehir için belirlenen yatsı vakti sonrası camilerde cemaatle teravih namazını eda edebilecek. Teravih namazı Türkiye’de yaygın olarak 20 rekat olarak kılınırken, yatsının farz ve son sünnetinin ardından vitir namazından önce tamamlanıyor.

2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ

