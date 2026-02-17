Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruçla ilgili en çok merak edilen konular yeniden gündeme geldi. “Niyet etmeden oruç tutulur mu?”, “Sahura kalkmadan oruç geçerli olur mu?” soruları ilk günlere doğru araştırılmaya başlandı. 2026 Ramazan takvimi de netleşirken, ilk teravih ve ilk oruç tarihleri de belli oldu.

2026 yılında Ramazan ayı şubat ayında başlayacak. Takvime göre ilk teravih namazı 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı kılınacak. Ramazan’ın ilk orucu ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak ve Ramazan ayı 29 gün sürecek. Son oruç 19 Mart 2026 tarihinde tutulacak, ardından Ramazan Bayramı başlayacak. Peki, niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç geçerli mi?

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç geçerli mi?

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Oruç ibadetinin geçerli olması için niyet şartı önemlidir. Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre niyet olmadan tutulan oruç geçerli kabul edilmez, orucun daha sonra kaza edilmesi gerekir.

Bazı istisnai durumlar için farklı görüşler de vardır. Hanefi mezhebinde yer alan müctehid isimlerden İmam-ı Züfer’in görüşüne göre kişi niyeti unutmuş olsa bile gün içinde orucu bozan herhangi bir davranışta bulunmadıysa o günkü oruç geçerli sayılabilir. Zaruri durumlarda ibadeti kurtarmak amacıyla bu görüş değerlendirilebiliyor.

SAHURA KALKMADAN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ Mİ?

Sahura kalkmak Ramazan ayında önemli bir sünnet olarak kabul edilir. Fakat orucun geçerli olması için sahura kalkma zorunluluğu bulunmaz. Yani kişi sahura kalkmasa da niyet etmişse ve gün içinde orucu bozan bir durum yaşanmazsa orucu geçerli sayılır.

Kaynaklarda sahurun bir mecburiyet değil, sevabı olan bir sünnet olduğu belirtilir. Bu nedenle sahura kalkmak önerilse de kalkmamak orucun geçersiz olmasına neden olmaz.

ORUÇLUYA MEKRUH OLAN VE OLMAYAN ŞEYLER NELERDİR?

Mekruh olanlar:

Dişleri diş macunuyla fırçalamak, macunsuz mekruh olmaz.

İlaçla gargara yapmak. Eğer ağızdaki yara, namazda okumaya mani olursa, ilaçla gargara etmek mekruh olmaz, çünkü özür vardır.

Cünüp olma ihtimali varsa hanımını öpmek.

Ramazan günü, bir kimse herhangi bir sebeple orucunu bozarsa, çocuk büluğa ererse, kâfir Müslüman olursa, seferdeki yolcu şehrine gelirse, kadının hayzı kesilirse, akşama kadar oruçlu gibi sakınmaları vacib olur, hastalık gibi meşru bir mazeret olmadan yiyip içmeleri tahrimen mekruh olur. (Redd-ül muhtar)

Mekruh olmayanlar:

Gece ihtilam olup sahura kalkınca, imsak vaktine az kalmışsa, önce ağzını yıkayıp yemek yense, imsak çıktıktan sonra gusledilse, yani oruca cünüpken başlansa sahih olur. Daha sonra gusletmek caizdir.

Bozulursa kefaret olmasın diye, Ramazan orucuna imsak vaktinden sonra niyet etmek caizdir.

Ramazanda yatsıdan sonra cünüp olan, daha sonra guslederim diye uyuyup kalsa, uyanınca da Güneş doğmuş olsa oruca zarar gelmez, fakat namaz kılmak için ilk fırsatta gusletmelidir.

Orucun aksamaması için hayzı ilaçla geciktirmek caizdir.

Oruçluyken hayzı başlayan kadın, oruçlu gibi durmaz, gizli yiyip içer.

