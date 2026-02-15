2026 Ramazan ayı yaklaşırken milyonlarca kişi “Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?”, “İlk sahur ne zaman yapılacak?” ve “İlk oruç hangi gün tutulacak?” sorularına cevap arıyor. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, miladi takvimde her yıl daha erken tarihlere denk geldiği için 2026 yılında da Şubat ayının üçüncü haftasına denk geliyor. İşte, 2026 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi ve Ramazan Bayramı günleri...

Mübarek Ramazan ayının yaklaşması ile beraber ilk oruç ve bayram tarihleri de merak konusu haline geldi. Dini günler takviminin netleşmesiyle birlikte Ramazan’ın başlangıç günü, ilk sahur tarihi ve Ramazan Bayramı günleri de belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? 2026 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Bayram 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.

Ramazan Bayramı 1. günü - 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. günü - 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. günü - 22 Mart 2026 Pazar

2026 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dini takvime göre 2026 yılında Ramazan ayının başlangıcı 19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte teravih namazları camilerde yeniden kılınacak, mukabele programları başlayacak ve yardımlaşma faaliyetleri hız kazanacak.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk sahuru 18 Şubat 2026 Çarşamba gecesi yapılacak. Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece sahura kalkılacak, Perşembe günü ilk oruç için niyet edilecek.

İLK ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULACAK?

2026 yılında ilk oruç 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak. Aynı gün akşam ezanının okunmasıyla birlikte ilk iftar yapılacak.

2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en kıymetli geceleri arasında yer alan Kadir Gecesi 2026 yılında 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen mübarek gece büyük bir özlem ve heyecanla bekleniyor.

