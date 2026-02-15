İstanbul’da şubat ayının en sıcak günü yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunda sahile akın etti.

Geçtiğimiz haftayı yağmurun etkisinde geçiren İstanbul'da güneş yüzünü gösterdi. Şubat ayının en sıcak gününün yaşandığı İstanbul'da vatandaşlar sahile koştu.

Hafta sonu tatilini de fırsat bilen yerli ve yabancı turistler aileleriyle birlikte güzel havanın keyfini çıkarmak için Bebek sahiline akın etti.

"ŞUBAT AYININ EN GÜZEL PAZAR GÜNÜNÜ YAŞIYORUZ"

Ailesiyle birlikte güzel havanın keyfini çıkardığını söyleyen Kadir Mıhçı, "Bebek sahili çok kalabalık denize girenler bile var hava muhteşem. Şubat ayının en güzel pazar gününü yaşıyoruz" dedi.

