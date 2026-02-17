6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları için açıklanan ödeme modeli hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Faizsiz, uzun vadeli ve sabit taksitli ödeme planının detayları ile peşin ödeme seçeneğine ilişkin şartlar netleşti. Peki, deprem konutları peşin ödeme ne zaman? İşte afet konutları ödeme planı...

Deprem bölgesinde teslim edilen konutlara ilişkin ödeme planının duyurulmasının ardından ödeme başlangıç tarihi, aylık taksit tutarları ve peşin ödeme indirimi gibi başlıklar araştırılmaya başladı.

DEPREM KONUTLARI PEŞİN ÖDEME NE ZAMAN?

Deprem konutlarında ödeme süreci anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak. Bu uygulama hem taksitli ödeme planını hem de peşin ödeme seçeneğini kapsıyor. Hak sahipleri konutlarını teslim aldıktan sonra iki yıl boyunca herhangi bir ödeme yapmayacak, bu sürenin ardından belirlenen ödeme modeline geçilecek.

Deprem konutları peşin ödeme ne zaman? Afet konutları ödeme planı

Peşin ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için yasal düzenleme sürecinin tamamlanmasının ardından ödeme alınacak. Açıklanan modele göre peşin ödemede yaklaşık yüzde 74 oranında indirim uygulanacak. Bu kapsamda 3+1 büyüklüğündeki bir afet konutunun peşin satış bedeli ortalama 484 bin lira olacak. Peşin ödeme için kamu bankaları aracılığıyla kredi kullanma imkanı da sunulacak.

AFET KONUTLARI ÖDEME PLANI

Afet konutları için belirlenen finansman modelinde devlet, konut maliyetinin önemli bir bölümünü karşılıyor. 3+1 konutlar için toplam satış bedeli yaklaşık 1 milyon 890 bin lira olarak açıklanırken, bu tutarın yüzde 65’lik kısmı kamu tarafından üstleniliyor. Kalan bölüm ise hak sahiplerine uzun vadeli ve faizsiz ödeme kolaylığı ile sunuluyor.

Deprem konutları peşin ödeme ne zaman? Afet konutları ödeme planı

Taksitli ödeme seçeneğinde 18 yıl vade uygulanacak ve aylık taksitler sabit kalacak. 216 ay sürecek ödeme planında 3+1 konutlar için aylık taksit tutarı ortalama 8 bin 750 lira olacak. Köy evlerinde ise toplam bedel yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olarak belirlenirken aylık taksitler 8 bin 100 lira seviyesinde olacak. Her iki modelde de ödemeler faizsiz ve sabit fiyatla yapılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası