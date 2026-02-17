500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya’da yapılacak 15 bin 200 konut içi kura çekimi ardından hak sahipliği sonuçları, 17 Şubat 2026 Salı günü canlı yayınla belli oluyor. Kuraya katılan vatandaşlar asil ve yedek isim listesinin yayımlanacağı sorgulama ekranına odaklandı.

TOKİ’nin Türkiye genelinde etap etap sürdürdüğü sosyal konut kura takviminde Konya süreci başladı. Çekilişin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı ve hak sahipliği sorgulamasının nasıl yapılacağı en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya’da inşa edilecek 15 bin 200 konut için kura çekimi 17 Şubat 2026 tarihinde Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekilişin TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanmasıyla birlikte başvuru sahipleri süreci anlık olarak takip edebiliyor.

TOKİ Konya kura sonuçları açıklanıyor! TOKİ Konya asil yedek isim listesi sorgulama ekranı

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerinin isim listelerinin TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçların aynı gün içinde erişime açılacağı öngörülürken, değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacak.

TOKİ Konya kura sonuçları açıklanıyor! TOKİ Konya asil yedek isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ KONYA ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar arasından belirlenen asil ve yedek listeler TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden yayımlanacak. Vatandaşlar proje başlığı altında yer alan sonuç sorgulama ekranı aracılığıyla isimlerini kontrol edebilecek.

Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de hak sahipliği sorgulaması yapılabilecek. T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapan vatandaşlar, sonuçlara hızlı şekilde ulaşabilecek.

TOKİ Konya kura sonuçları açıklanıyor! TOKİ Konya asil yedek isim listesi sorgulama ekranı

500 BİN KONUT KONYA KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar TOKİ’nin resmi internet sitesine giriş yaparak ilgili proje sayfasındaki sorgulama ekranını kullanabilecek. Açıklanan listelerde asil ve yedek hak sahipleri ayrı ayrı yayımlanacak ve sonuçlar T.C. kimlik numarası üzerinden kontrol edilebilecek.

Bunun yanı sıra e-Devlet üzerinden sunulan “TOKİ hak sahipliği sorgulama” hizmeti ile de sonuçlara erişim sağlanabilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından hak sahipleri için konut belirleme, sözleşme imzalama ve ödeme planı sürecine ilişkin takvim kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ Konya kura sonuçları açıklanıyor! TOKİ Konya asil yedek isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ KONYA'DA NEREDE YAPILACAK?

Merkez (Meram-Karatay-Selçuklu) - 9.370

Ahırlı - 71

Akören - 94

Akşehir - 500

Altınekin - 157

Beyşehir - 450

Bozkır - 150

Cihanbeyli - 300

Çeltik - 47

Çumra - 200

Derbent - 47

Derebucak - 60

Derebucak Gençek - 40

Doğanhisar - 150

Emirgazi - 94

Ereğli - 500

Güneysınır - 94

Hadim - 30

Halkapınar - 94

Hüyük - 90

Hüyük Selki - 97

Ilgın - 300

Kadınhanı - 300

Karapınar - 300

Karatay (İsmil) - 100

Kulu - 300

Meram (Şefaköy) - 200

Sarayönü - 250

Seydişehir - 500

Taşkent Balcılar - 73

Taşkent Çetmi - 51

Tuzlukçu - 75

Yalıhüyük - 22

Yunak - 94

Haberle İlgili Daha Fazlası