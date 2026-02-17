2026 yılına 71,65 dolardan başlayan ons gümüş, ocak ayının son haftasında 121,65 dolara kadar yükseldi. Ardından gelen kâr satışları ile yönünü aşağı çeviren gümüş, 17 Şubat işlemlerinde 74,50 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Rekor fiyattan düşüşün boyutu %-38,85 olarak gerçekleşti. Son bir aydaki gerileme de %-17,75 oldu. Gümüşteki bu kayıplar, TEFAS’ta işlem gören fonların performansına da negatif yansıdı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Gümüş fiyatlarında yaşanan sert hareketler son 3 günlerde sakinleşse de fiyatlar zirve seviyenin oldukça altında denge arayışını sürdürüyor.

2026 yılına 71,65 dolardan başlayan ons gümüş, ocak ayının son haftasında spekülatif bir şekilde 121,65 dolara kadar yükseldi. Ardından gelen kâr satışları ile yönünü aşağı çeviren gümüş, 17 Şubat işlemlerinde 74,50 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

AYLIK DÜŞÜŞ %-17,75

Gümüş fiyatında yıl başından itibaren getiri %3,8’e kadar düşerken, rekor fiyattan düşüşün boyutu ise bugün itibarıyla %-38,85 olarak gerçekleşiyor. Bu arada son bir aydaki gerileme de %-17,75 oldu.

Gümüşteki aylık kayıp, yatırım fonlarının performansına da yansıdı. TEFAS’ta işlem gören ve gümüşe de yatırım yapan fonların son 1 aydaki performansı şöyle:

- QNB Portföy Gümüş Serbest Fon: %-12,25

- Fiba Portföy Gümüş Serbest Fon: %-12,21

- Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %-12,09

- İş Portföy Gümüş Serbest Fon: %-11,24

- Ak Portföy Gümüş Serbest Fon: %-11,13

- Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %-10,68

HERKES ALIMA KOŞMUŞTU

Gümüş fiyatlarındaki sert yükseliş küresel çapta birçok yatırımcıya da harekete geçirerek “gri metale yatırım” furyası başlatmıştı. Yapay zekâ, elektrikli araçlar ve güneş paneli yatırımlarından kaynaklanan fiziki talebin “arzı karşılamakta yetersiz kalabileceğine” yönelik iddialar fiyatlardaki spekülatif hareketin ana tetikleyicisi olmuştu.

Buna FED’den faiz indirimi beklentileri, jeopolitik riskler ve korumacı ticaret politikaları da eşlik edince, gümüş fiyatı kısa sürede öngörülemez seviyelere ulaşmıştı.

TARİHİ DÜŞÜŞLER YAŞANDI

Fiyatların aşırı alım seviyelerine ulaşmasının ardından kâr satışları da sert oldu. Kaldıraçlı pozisyonların hızla tasfiyesi, gümüşte bu sefer sert düşüşleri beraberinde getirdi. Sadece 30 Ocak işlemlerinde fiyatlarda %-26,30 gibi tarihî düşüş yaşandı. 5 Şubat işlemlerinde de %-19,55 gerileme gerçekleşti.

GÜMÜŞTE HEDEF FİYAT

Sert fiyat hareketlerinin ardından gümüş fiyatlarının geleceğine yönelik karmaşık beklentiler de ortaya çıktı. Son olarak JP Morgan Global Research, gümüş fiyatlarının 2026 yılında ortalama 81 dolar olacağını öngördü.

Merkez Bankalarının altın gibi gümüş biriktirmediğine dikkat çeken analistler; gümüşü kullanan endüstrilerin alternatif ürün arayışına yöneldiğini ve bütün bunların gri metal fiyatları üzerinde risk oluşturduğunu ifade ediyor.

