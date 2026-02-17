Yıllardır gözlemlenen ve ağırlıklı olarak “iş bulma” sebebiyle gerçekleşen nüfus hareketleri geçen yıl da kendini gösterdi. Sanayi, hizmet ve turizm sektörünün geliştiği Marmara, Ege ve Akdeniz illerinde nüfus artış hızı yüksek seyrederken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin çoğunun nüfusunda gerileme yaşandı. Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır ise bölgenin cazibe merkezleri olarak öne çıktı. İşte geçen yıl nüfusu en çok gerileyen iller…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke nüfusu 2025 yılında 427 bin 224 kişi arttı ve 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi.

Öte yandan Türkiye’de yıllardır gözlemlenen ve ağırlıklı olarak “iş bulma” sebebiyle gerçekleşen nüfus hareketleri geçen yıl da kendini gösterdi.

Sanayi ve hizmet sektörünün en fazla geliştiği Marmara Bölgesi illeri ile turizmin geliştiği Ege ve Akdeniz Bölgesi illerinde nüfus artış hızı daha yüksek seviyede gerçekleşirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin nüfusunda gerileme devam etti.

DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR

Geçen yıl Antalya, binde 20,21 ile nüfus artış hızı ile bu kategoride ilk sırada yer aldı. Tekirdağ’da artış binde 17,77 olurken, bu rakam Muğla’da binde 16,21, Kocaeli’de binde 14,53, Yalova’da binde 12,12, Sakarya’da binde 11,60, Ankara’da binde 7,86 ve Bursa’da binde 7,23 olarak gerçekleşti.

NÜFUSU GERİLEYEN İLLER

TÜİK verilerine göre 2025’te (oransal olarak) nüfusu en çok gerileyen 15 il şöyle sıralanıyor:

-Gümüşhane: Binde -21,45

-Tunceli: Binde -17,81

-Ağrı: Binde -16,77

-Kars: Binde -12,23

-Siirt: Binde -12,21

-Erzurum: Binde -10,97

-Ardahan: Binde -10,59

-Artvin: Binde -10,39

-Bayburt: Binde -10,09

-Hakkâri: Binde -8,93

-Sivas: Binde -8,84

-Iğdır: Binde -8,67

-Muş: Binde -8,12

-Kırşehir: Binde -7,26

-Erzincan: Binde -6,71

‘DOĞU’NUN CAZİBE MERKEZLERİ

Bu arada Güneydoğu illerinden Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da ise nüfus artış hızının binde 10-binde 13 arasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Bölgenin cazibe merkezleri olan bu iller; sanayi, gastronomi ve turizm gibi alanlarda öne çıkıyor.

